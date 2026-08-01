Postul Adormirii Maicii Domnului sau postul Sfintei Marii a început vineri, 31 iulie, și se încheie pe 14 august, înaintea praznicului dedicat Fecioarei Maria. În această perioadă, credincioșii respectă o rânduială alimentară strictă, iar dezlegarea la pește este permisă o singură dată, pe 6 august, de Schimbarea la Față a Domnului. Deși este considerat unul dintre cele mai aspre posturi din calendarul ortodox, Postul Sfintei Marii are reguli diferite în funcție de ziua săptămânii și de sărbătorile religioase din această perioadă.

Din punctul de vedere al alimentației, Postul Adormirii Maicii Domnului este mai puțin aspru decât Postul Paștelui, însă presupune restricții mai mari decât Postul Crăciunului și Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Potrivit Tipicului cel Mare și Învățăturii pentru posturi din Ceaslovul Mare, lunea, miercurea și vinerea sunt zile de ajunare până la Ceasul al IX-lea, în jurul orei 15:00. După această oră este permisă doar mâncarea uscată.

Marțea și joia pot fi consumate preparate din legume gătite fără untdelemn. Sâmbăta și duminica este permis consumul de untdelemn și vin, potrivit Basilica.ro.

În Postul Adormirii Maicii Domnului există o singură zi în care credincioșii au dezlegare la pește.

Aceasta este 6 august, când Biserica prăznuiește Schimbarea la Față a Domnului, unul dintre cele 12 praznice împărătești.

Datorită importanței acestei sărbători, în ziua de 6 august este permis consumul de pește, untdelemn și vin.

În această perioadă, credincioșii renunță la alimentele de origine animală și sunt îndemnați să consume preparate simple.

„Pe durata Postului Adormirii Maicii Domnului, credincioșii din tradiția ortodoxă sunt îndemnați să adopte o alimentație simplă și cumpătată, caracterizată prin renunțarea la carne, ouă și produse lactate, precum și la orice preparate derivate care conțin ingrediente de origine animală. În această perioadă, baza alimentației este formată din fructe, legume, cereale, leguminoase și semințe, preparate într-un mod cât mai natural.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu

Astfel, carnea, ouăle, laptele și produsele lactate nu sunt consumate în perioada postului, iar alimentația este bazată pe fructe, legume, cereale, leguminoase și semințe.

Postul nu se limitează la restricțiile alimentare, ci presupune și o perioadă de reculegere, rugăciune și cumpătare.

Postul nu înseamnă doar renunțarea la anumite alimente, ci este și o perioadă dedicată înnoirii sufletești și reflecției. În tradiția ortodoxă, abstinența alimentară trebuie însoțită de rugăciune, fapte bune, răbdare, smerenie și iertare.

În această perioadă, credincioșii sunt îndemnați să se ferească de conflicte, cuvinte jignitoare, judecarea celor din jur și de excesele care pot îndepărta atenția de la adevărata semnificație a postului. De asemenea, nunțile, petrecerile și alte manifestări festive sunt descurajate, deoarece postul este considerat un timp al reculegerii, cumpătării și pregătirii sufletești pentru praznicul Adormirii Maicii Domnului.

Credincioșii sunt îndemnați să evite conflictele, vorbele jignitoare, judecarea celor din jur și excesele. În această perioadă sunt descurajate și nunțile, petrecerile sau alte evenimente festive.