Bucătăria din Caraibe este faimoasă pentru exploziile de gusturi și arome, reușind să îmbine perfect prospețimea mării cu dulceața fructelor tropicale. Dacă vrei să aduci atmosfera unei vacanțe exotice direct în farfuria ta, o rețetă tradițională de pește în stil caraibian este alegerea ideală. Acest preparat îmbină perfect textura fină a peștelui alb cu sosul cremos și ușor picant.

Pentru a obține un gust autentic, ai nevoie de câteva ingrediente simple, dar pline de personalitate. Baza preparatului o reprezintă fileurile de pește alb, cum ar fi codul sau dorada. Pe lângă pește, vei mai avea nevoie de ulei de măsline, o conservă de lapte de cocos, un ardei gras roșu, o ceapă, doi căței de usturoi, sucul de la o lămâie verde și condimente precum turmeric, coriandru proaspăt și un praf de ardei iute.

Începe prin a condimenta fileurile de pește cu sare, piper și puțin suc de lămâie verde. Lasă-le deoparte câteva minute pentru a absorbi aromele. Într-o tigaie adâncă, încinge puțin ulei de măsline și călește ceapa tocată mărunt împreună cu usturoiul și ardeiul gras tăiat fâșii. Când legumele s-au înmuiat, adaugă turmericul și praful de ardei iute pentru a elibera uleiurile aromatice.

Toarnă laptele de cocos peste legume și lasă sosul să dea în clocot, reducând apoi focul. Așază cu grijă fileurile de pește în sosul cremos. Acoperă tigaia și lasă totul să mijotească timp de aproximativ zece minute, până când peștele devine fraged și se desface ușor.

La final, oprește focul și stropește totul cu restul de suc de lămâie verde pentru o notă de prospețime. Presară deasupra din abundență coriandru proaspăt tocat. Acest preparat exotic se servește tradițional alături de un orez simplu la abur sau cu o garnitură de cartofi dulci.