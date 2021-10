Lămâia face minuni cu sănătatea noastră și ne menține tineri! Iată 10 beneficii ale acestui fruct, consumat zilnic

Lămâiul este un arbust provenit din Asia, care reușește mereu să se mențină verde. Înălțimea lui nu depășește 10 metri, iar fructele sale au o formă rotunjită, ușor alungită. Există mai multe specii de lămâi, însă toate au beneficii multiple asupra organismului. Poate fi utilizat în diverse forme, fie în mâncare, deserturi ori băuturi. Pulpa fructului minune este suculentă, acrișoară, însă bogată în vitamina C și acizi. Lămâia are o istorie bogată, pornind din Asia și ajungând în toate colțurile lumii. În Europa, ea și-a făcut apariția în timpul Romei Antice, însă nu a fost cultivată la scară largă. Cum a ajuns pe mesele noastre nu interesează pe multă lume, însă beneficiile citricei sunt importante. Lămâia, consumată zilnic, poate face minuni pentru organismul nostru.

Beneficiile acestui fruct se datorează elementelor nutritive bogate, precum vitamina C, vitamina E, vitamina A, calciu, fier, magneziu, acid pantotenic, proteine și multe altele. Toți știm că lămâia este un bun antioxidant, de aceea punem zeama ei pe diverse legume sau fructe pentru a le păstra culoarea și starea proaspătă. Acest lucru este posibil datorită conținutului de flavonoide, care are capacitatea de a combate cancerul. S-au făcut multe studii pe baza acestui fruct, iar specialiștii au observat efecte benefice asupra părului, pielii sau dinților. De asemenea, lămâia poate preveni diabetul, hipertensiunea arterială, indigestia și febra.

În mod frecvent, lămâile se folosesc pentru a face limonadă, însă ele pot fi consumate în multe alte forme. Specialiștii ne recomandă să consumăm acest fruct zilnic, indiferent de forma sa. Poate da un gust complet diferit mâncărurilor sau sosurilor preparate în casă, zeama acestui fruct se poate pune în salată, poți să faci un suc sau o poți folosi în deserturi. Tarta de lămâie este absolut delicioasă și ușor de preparat, în plus, este perfectă pentru sezonul rece. Fructul minune se poate adăuga și la celebra plăcintă cu dovleac, o rețetă extrem de populară în această perioadă.

10 beneficii ale consumul zilnic de lămâie:

1. Reglează PH-ul și face minuni cu arsurile stomacale

Cu toții știm că lămâile sunt acide datorită compoziției lor, însă ele se transformă în substanțe alcaline atunci când intră în contact cu organismul nostru. Contrar așteptărilor, aceste citrice au puterea să reducă disconfortul creat de arsurile stomacale, echilibrează sucurile gastrice, calmează stomacul și restabilește PH-ul. Tocmai din acest motiv medicii ne recomandă consumul unui pahar cu apă caldă cu lămâie dimineața, pe stomacul gol.

2. Bogate în vitamina C, asigură susținerea sistemului imunitar

Pentru mulți dintre noi, citricele sunt preferate în sezonul rece, iar asta pentru că ne aduc extrem de multe beneficii. Lămâile sunt puternic bogate în vitamina C și flavonoide, substanțe care luptă împotriva infecțiilor și protejează organismul de diverși viruși. Fructul este recomandat în cazuri de răceală, gripă și multe infecții cum sunt cele ale tractului respirator sau cele urinare.

3. Lămâia este prietenă cu sistemul digestiv

Medicii recomandă consumul a aproximativ două lămâi pe săptămână, asta pentru a ne asigura că avem parte de un colon curat. Fructul minune ne menține un echilibru atunci când vorbim despre digestie și are multiple funcții asupra tractului digestiv. Are puterea să omoare diverse bacterii, iar studiile au demonstrat că poate lupta și cu viermii intestinali. O dietă bogată în citrice poate calma indigestia sau constipația și devine utilă atunci când ai avut o masă cu alimente greu de digerat.

4. Dizolvă pietrele la rinichi

Cei care se confruntă cu o astfel de problemă medicală știu cât de dureros este atunci când elimini calculi renali. Este destul de greu să îi ții sub control și ai nevoie de un regim alimentar destul de strict în astfel de cazuri, însă specialiștii în domeniu vin cu o veste bună. Consumul moderat de lămâi dizolvă depozitele de calciu adunate în rinichi și previne apariția pietrelor.

5. Scade riscul de infarct

Se spune că cele mai bogate fructe în potasiu sunt merele sau strugurii, însă se pare că lămâia le întrece. Substanțele nutritive din acest fruct minune și cantitatea de potasiu care se găsește în compoiția sa, ne ajută să menținem inima sănătoasă. Consumul zilnic de lămâi ține bolile cardiace la distanță și întărește vasele de sânge.

6. Benefică în cazul persoanelor cu deficit de fier

Fierul este o substanță greu de procurat din alimentația de zi cu zi. Organismul are nevoie să asimileze și să depoziteze fier și vitamina C, iar lămâia pare să facă o treabă minunată în această privință. Combinația dintre cele două, prezentă într-un singur fruct, facilitează procesarea ambelor.

7. Lămâia, cel mai bun medicament în cazul problemelor respiratorii

Am văzut până acum faptul că substanțele ascunse în micuțul fruct sunt extrem de benefice pentru organism. Un alt ajutor oferit de lămâie organismului este în cazul sistemului respirator. Fructul poate calma simptomele astmului și este benefic chiar și în cazul insuficienței respiratorii. Acest lucru a fost confirmat și de alpiniști, care susțin că sucul de lămâie le este de mare ajutor atunci când ajung la înălțimi foarte mari, unde oxigenul este scăzut.

8. Sănătatea orală

Am spus de mai multe ori faptul că lămâia are rol antibacterian, așa că este de mare ajutor și în cazul sănătății orale. Acel pahar cu suc de lămâie și apă caldă recomandat să îl bei dimineața, pe stomacul gol, acționează și sub forma unui duș al cavității bucale. Fructul este un bun remediu și asupra mirosului neplăcut, însă mare atenția cu rănile deschise din gură, care ne pot ustura la contactul cu lămâia.

9. Te ajută să slăbești

Dacă îți dorești să ai un corp de invidiat, lămâia poate deveni un bun prieten al tău. Antioxidanții prezenți în acest fruct ne ajută să slăbim ușor, favorizează arderea grăsimilor și elimină toxinele din țesut. Pe lângă acest beneficiu, zeama de lămâie ne ajută și atunci când ținem o dietă, protejând sistemul digestiv de arsuri gastrice, stări de vomă sau constipație.

10. Lămâia are puterea să ne mențină tineri

Cel mai frumos beneficiu al fructelor minune l-am lăsat pentru final. Da, este adevărat. Compoziția chimică a lămâii este un aliat perfect atunci când vorbim de piele, unghii și un aspect mult mai tânăr. Vitamina C este cea care neutralizează radicalii liberi, responsabili pentru îmbătrânire. Sucul de lămâie ne menține tenul curat, putând fi folosit și în cazul acneei sau petelor de pe piele. Curăță fața și îi conferă o strălucire, ceea ce ne face clar să arătăm mult mai bine și să ascunde câțiva ani din vârsta noastră.