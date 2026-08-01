Inundațiile se pot produce rapid, iar primele minute sunt decisive pentru siguranța oamenilor. Autoritățile recomandă ca, în cazul unei avertizări de vreme severă sau al unui ordin de evacuare, populația să își ia documentele esențiale, medicamentele și un rucsac de urgență, apoi să părăsească zona fără întârziere.

Fenomenele meteo extreme au devenit tot mai frecvente în România, iar ploile torențiale pot provoca viituri și inundații într-un timp foarte scurt. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) recomandă pregătirea din timp a unui plan de evacuare și respectarea tuturor avertizărilor emise de autorități.

Specialiștii atrag atenția că, în cazul unei inundații, cea mai importantă regulă este protejarea vieții. Bunurile materiale pot fi recuperate sau înlocuite, însă întârzierea evacuării pentru salvarea acestora poate avea consecințe grave.

Dacă autoritățile solicită evacuarea unei localități, aceasta trebuie făcută imediat. De asemenea, este recomandat să fie urmărite permanent mesajele RO-ALERT, avertizările Administrației Naționale de Meteorologie și informațiile transmise de autoritățile locale.

Toate documentele importante ar trebui păstrate într-o mapă impermeabilă, pregătită din timp.

La evacuare este recomandat să ai asupra ta:

cartea de identitate;

pașaportul;

certificatele de naștere și de căsătorie;

actele locuinței și ale terenurilor;

polițele de asigurare;

documentele autoturismului;

cardurile bancare;

bani în numerar;

carnetul de sănătate;

rețetele și documentele medicale.

O măsură suplimentară recomandată este realizarea unor copii digitale ale documentelor importante, stocate într-un cont securizat.

Autoritățile recomandă ca fiecare familie să aibă pregătit un rucsac care poate fi luat imediat în cazul unei evacuări.

Acesta ar trebui să includă:

apă potabilă pentru cel puțin 48-72 de ore;

alimente neperisabile;

lanternă și baterii de rezervă;

telefon mobil și baterie externă încărcată;

trusă de prim ajutor;

medicamentele administrate zilnic;

haine de schimb;

pătură sau folie termoizolantă;

produse de igienă;

încărcătoare pentru dispozitive;

un fluier pentru solicitarea ajutorului.

Dacă situația permite și nu există risc pentru viață, alimentarea cu energie electrică, gaze și apă trebuie întreruptă înainte de evacuare.

Toți membrii familiei, inclusiv animalele de companie, trebuie evacuați către o zonă aflată la o altitudine mai mare. Specialiștii recomandă evitarea subsolurilor și a beciurilor, unde nivelul apei poate crește foarte repede.

Autoritățile avertizează că unele gesturi aparent banale pot deveni extrem de periculoase.

Nu este recomandat:

să traversezi drumuri acoperite de apă, nici pe jos și nici cu mașina;

să atingi cabluri electrice căzute;

să consumi apă care ar putea fi contaminată;

să revii în locuință înainte ca autoritățile să confirme că este sigur.

Chiar și câțiva zeci de centimetri de apă pot antrena un autoturism, iar curenții puternici pot dezechilibra o persoană.

După încetarea pericolului, locuința trebuie verificată cu atenție înainte de a fi ocupată din nou.

Este recomandată fotografierea tuturor pagubelor înainte de începerea curățeniei, în vederea întocmirii dosarului de despăgubire.

Alimentele care au intrat în contact cu apa trebuie aruncate, iar locuința trebuie curățată și dezinfectată. Instalațiile electrice și cele de gaze trebuie verificate de personal autorizat înainte de a fi repuse în funcțiune.

Pregătirea din timp poate reduce semnificativ riscurile și pagubele.

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