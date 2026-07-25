Ankara, sub ape după o furtună puternică

Ploile torențiale care s-au abătut sâmbătă dimineață asupra Ankarei au provocat inundații pe mai multe străzi și bulevarde din capitala Turciei. Aversele abundente, însoțite de descărcări electrice, au îngreunat circulația rutieră în mai multe cartiere, însă, potrivit autorităților, nu au fost înregistrate victime și nici pagube materiale importante. Ploaia a început în timpul nopții și a continuat în reprize până în cursul dimineții, arată Turkiye Today.

La un moment dat, fenomenul meteo s-a intensificat, iar cantitățile mari de apă căzute într-un interval scurt au provocat acumulări importante pe carosabil.

Șoferii au fost nevoiți să reducă viteza și să traverseze cu atenție porțiunile inundate, ceea ce a dus la apariția unor blocaje în trafic.

Până în prezent, autoritățile locale nu au anunțat că există persoane rănite.

Pe lângă precipitațiile abundente, locuitorii Ankarei au avut parte și de o răcire accentuată a vremii. În timpul furtunii, temperatura aerului a coborât până la aproximativ 16 grade Celsius, o valoare neobișnuit de scăzută pentru sfârșitul lunii iulie.

Meteorologii estimează că instabilitatea atmosferică va continua și în orele următoare, iar ploile și furtunile vor afecta, în reprize, diferite cartiere ale capitalei turce.

Episodul de vreme severă din Turcia se înscrie într-o serie de fenomene meteorologice extreme care au afectat în această vară mai multe state europene și din regiune.

Și România s-a confruntat în ultimele săptămâni cu alternanța dintre valuri de caniculă, furtuni violente și ploi torențiale, care au provocat local inundații și au dus la emiterea mai multor avertizări meteorologice.

Specialiștii atrag atenția că astfel de episoade de instabilitate atmosferică devin tot mai frecvente în sezonul cald, iar precipitațiile abundente căzute într-un timp scurt pot produce rapid inundații locale și pot perturba circulația în marile orașe.