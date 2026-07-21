Un nou val de căldură afectează Europa, iar modelele meteorologice indică temperaturi care s-ar putea apropia de 50°C la finalul lunii iulie. Sudul Portugaliei, Spania și vestul Franței se află printre regiunile vizate, în timp ce incendiile de vegetație continuă să provoace evacuări și pagube în mai multe zone ale continentului, potrivit Mirror.

Prognozele prezentate de presa britanică indică posibilitatea ca sudul Portugaliei să înregistreze 50°C în data de 28 iulie. Dacă valoarea va fi confirmată prin măsurători oficiale, aceasta ar depăși recordul continental de 48,8°C stabilit în Sicilia în vara anului 2021.

Modelele meteorologice arată că finalul lunii iulie poate aduce un episod de caniculă extremă în vestul și sud-vestul Europei. Sudul Portugaliei este vizat de valori de până la 50°C, în timp ce în regiunile din sud-vestul Spaniei temperaturile ar putea ajunge la 49°C. În interiorul Portugaliei sunt indicate maxime de peste 48°C.

Valul de căldură s-ar putea extinde și asupra Franței, unde în partea de vest, în apropierea coastei Atlanticului, prognozele indică temperaturi de până la 47°C. Valorile provin însă din modele meteorologice pentru finalul lunii și pot fi modificate pe măsură ce intervalul prognozat se apropie.

Temperaturile ridicate și seceta au favorizat extinderea incendiilor de vegetație în mai multe regiuni europene. În provincia Guadalajara din centrul Spaniei, cel mai mare incendiu înregistrat în țară în acest an a distrus peste 26.000 de hectare și a obligat mai mult de 1.000 de persoane să își părăsească locuințele.

Autoritățile au evacuat mai multe localități, iar operațiunile de stingere au fost îngreunate de temperaturile ridicate, vânt și relieful rural. Incendiul a continuat să se extindă, iar numărul persoanelor evacuate a ajuns la aproximativ 1.200. Flăcările au afectat aproape 30.000 de hectare, potrivit datelor publicate marți. Spania a fost afectată și de alte incendii grave în această vară. Un episod produs anterior în provincia Almeria s-a soldat cu 13 decese, iar suprafața arsă la nivelul țării a depășit 100.000 de hectare.

Situația rămâne dificilă și în sud-estul Franței, unde incendiile au afectat zone aflate în apropierea localităților Fréjus, Taradeau și Les Arcs-sur-Argens. Seceta și vântul puternic au favorizat înaintarea rapidă a focului către spațiile locuite. Peste 600 de pompieri și mai multe aeronave au fost mobilizate pentru stingerea flăcărilor.

Incendiul a avariat sau a distrus locuințe și a determinat evacuarea unor oameni din localitățile afectate. Circulația trenurilor din zonă a fost perturbată, iar mai multe drumuri au fost închise temporar. Franța a plasat zeci de departamente sub avertizări privind riscul ridicat de incendii, iar cinci departamente din sudul țării au intrat marți sub cel mai înalt nivel de alertă.

Temperaturile mult peste normalul perioadei, seceta și vegetația uscată creează condiții favorabile pentru apariția și extinderea incendiilor. În Spania, autoritățile meteorologice au avertizat asupra unor maxime de 42-44°C în anumite regiuni și asupra riscului de furtuni uscate, care pot declanșa noi focare.

Mai multe țări din Europa se confruntă în această perioadă cu incendii, deficit de precipitații și temperaturi neobișnuit de ridicate. Grecia a înregistrat valori de aproximativ 40°C, iar în Franța și Spania riscul de incendiu rămâne ridicat.

Oamenii de știință leagă intensificarea și frecvența valurilor de căldură și a incendiilor de schimbările climatice provocate de activitatea umană.

Agențiile meteorologice din sudul Europei mențin avertizările pentru caniculă și incendii, în timp ce prognozele pentru finalul lunii indică posibilitatea ca aerul foarte fierbinte să împingă temperaturile către valori istorice.