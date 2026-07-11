Incendiile de vegetație afectează două regiuni din Italia. Un aeroport a fost închis

Mai multe incendii de vegetație izbucnite sâmbătă în Italia, în regiunile Sardinia și Sicilia au dus la închiderea temporară a aeroportului Costa Smeralda din Olbia și la blocarea unor șosele importante. Autoritățile italiene au mobilizat elicoptere, avioane Canadair și numeroase echipe de intervenție pentru limitarea extinderii flăcărilor, relatează presa italiană.

Mai multe incendii de vegetație izbucnite în Sardinia au afectat una dintre cele mai aglomerate zone turistice ale insulei.

Cea mai dificilă situație este în apropierea orașului Olbia, unde un incendiu izbucnit în regiunea Padrongiano s-a extins către aeroportul Costa Smeralda. Din cauza flăcărilor, aeroportul a fost închis temporar, iar mai multe curse aeriene au fost redirecționate către aeroporturile din Cagliari și Alghero.

În același timp, compania italiană de administrare a drumurilor Anas a anunțat închiderea unui sector al șoselei SS125, între kilometrii 308 și 310.

Alte focare au fost semnalate în localitățile Escalaplano, Cabras, Uras, San Gavino Monreale, Gonnosfanadiga și Siliqua, unde autoritățile au trimis elicoptere, avioane Canadair și echipe de intervenție.

În provincia Oristano, pompierii și reprezentanții Corpului Forestier au intervenit încă din cursul dimineții pentru stingerea incendiilor izbucnite în apropierea localităților Narbolia și Morgongiori. Un alt incendiu a dus la oprirea circulației pe șoseaua SS131, una dintre principalele artere rutiere ale Sardiniei. Flăcările au izbucnit în apropierea localităților Marrubiu și Terralba, iar traficul a fost blocat în ambele sensuri, formându-se coloane de autovehicule.

La intervenție participă un elicopter Super Puma și un avion Canadair. Potrivit Anas, șoferii sunt direcționați pe rute ocolitoare prin drumul provincial 46 și șoseaua națională SS126.

Autoritățile avertizează că riscul producerii unor noi incendii va rămâne ridicat și duminică în regiunile Campidano și Cagliari, în mai multe zone din provincia Oristano, precum și în sud-estul Sardiniei.

Mai multe incendii de vegetație au fost semnalate și în provincia Palermo, din Sicilia. Potrivit agenției ANSA, focarele au izbucnit în localitățile Montelepre, Roccapalumba, Castronovo di Sicilia și Prizzi.

În zona Sagana din Montelepre, incendiul izbucnit vineri seară era încă activ sâmbătă, iar la Roccapalumba flăcările au afectat aproximativ 30 de hectare în zonele Ina Casa, Timpi și Borgo Manganaro.

Pentru limitarea incendiilor, autoritățile au mobilizat elicoptere, avioane Canadair, pompieri, echipe ale Corpului Forestier și personal al Protecției Civile, care au intervenit timp de mai multe ore și în zona Filici din Castronovo di Sicilia, precum și în apropierea intersecției Manganaro din localitatea Prizzi.