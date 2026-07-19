România traversează un episod de vreme extremă, cu temperaturi de până la 36 de grade Celsius în sudul țării și fenomene de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni, însă de marți valorile termice vor începe să scadă semnificativ, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

După zile marcate de caniculă și avertizări de vreme severă, masa de aer rece care avansează dinspre Europa Centrală va modifica treptat regimul termic din întreaga țară.

Meteorologii estimează că, în a doua parte a săptămânii, nopțile vor deveni neobișnuit de reci pentru finalul lunii iulie, iar în depresiunile din estul Transilvaniei temperaturile minime ar putea coborî până la aproximativ 7 grade Celsius.

Duminică, cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în Oltenia, Muntenia, jumătatea de sud a Moldovei și vestul Dobrogei. În aceste zone, maximele vor ajunge la 35-36 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală va indica un disconfort termic accentuat.

Canicula se va menține local și luni, în special în sudul țării.

În același timp, România se află la contactul dintre o masă de aer foarte cald și una rece, care înaintează dinspre Europa Centrală. Acest contrast favorizează apariția fenomenelor de instabilitate atmosferică.

Pe parcursul zilei de duminică, mai ales după-amiaza și seara, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, căderi de grindină în Transilvania și Moldova, precum și local în Oltenia, Muntenia și la munte.

Schimbarea de vreme va deveni evidentă începând de marți, când temperaturile vor scădea inclusiv în sudul României. Tot atunci sunt prognozate ploi, în special în orele după-amiezii și ale serii.

Procesul de răcire va continua miercuri, când masa de aer rece de origine polară va acoperi aproape întreaga țară. Maximele diurne vor fi cuprinse, în general, între 20 și 29 de grade Celsius, valori apropiate de cele specifice începutului de toamnă în unele regiuni.

Potrivit prognozei ANM, intervalul 22-25 iulie va aduce temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă a anului.

În majoritatea regiunilor, maximele nu vor mai depăși 30 de grade Celsius, iar nopțile vor deveni răcoroase, în special în depresiunile din Transilvania.

Cele mai mici valori sunt estimate în depresiunile din estul regiunii, unde temperaturile minime ar putea coborî până la aproximativ 7 grade Celsius. Pentru a doua jumătate a lunii iulie, astfel de valori sunt considerate neobișnuit de scăzute.

Evoluția vremii din această săptămână evidențiază un contrast accentuat între începutul perioadei, dominat de caniculă și instabilitate atmosferică, și finalul săptămânii, când temperaturile vor coborî sub media climatologică.

Meteorologii recomandă populației să urmărească actualizările prognozelor și avertizările emise de ANM, deoarece fenomenele de instabilitate pot produce ploi torențiale, vijelii și grindină în zonele vizate.