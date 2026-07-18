Naționala Spaniei și-a întrerupt sâmbătă antrenamentul oficial dinaintea finalei Cupei Mondiale 2026 împotriva Argentinei, după ce furtunile și descărcările electrice au lovit zona din jurul stadionului MetLife din New Jersey, potrivit Associated Press.

Meciul pentru trofeu este programat duminică, 19 iulie, iar autoritățile americane au emis avertizări privind fenomene meteo severe.

Avertismentele vizează întregul stat New Jersey și includ riscuri de furtuni puternice, tornade, inundații și grindină de mari dimensiuni.

Situația este monitorizată îndeaproape cu doar o zi înaintea uneia dintre cele mai importante partide ale anului din fotbalul mondial.

Potrivit Associated Press, jucătorii Spaniei au fost nevoiți să își întrerupă pregătirea în aer liber și s-au retras în interiorul bazei de antrenament, unde au efectuat doar o sesiune de încălzire.

Până la finalul zilei de sâmbătă nu era clar dacă selecționata iberică va reveni pe teren pentru restul ședinței de pregătire sau dacă aceasta va fi anulată complet, în funcție de evoluția condițiilor meteo.

Și reprezentativa Argentinei se află în aceeași zonă înaintea finalei de duminică, fiind supusă acelorași condiții meteorologice.

Guvernatoarea statului New Jersey, Mikie Sherrill, a transmis sâmbătă un avertisment către populație, anunțând că sunt prognozate furtuni severe pe întreg teritoriul statului.

Potrivit autorităților, sunt posibile:

rafale puternice de vânt;

tornade izolate;

ploi torențiale care pot provoca inundații rapide;

căderi de grindină de mari dimensiuni.

Serviciile de urgență le-au recomandat locuitorilor să urmărească permanent avertizările meteorologice și să evite deplasările în timpul manifestării fenomenelor extreme.

În ciuda vremii nefavorabile, finala Cupei Mondiale este programată să se dispute duminică, 19 iulie, pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey.

Partida le aduce față în față pe Spania și Argentina într-o confruntare cu miză istorică.

Argentina urmărește să cucerească al doilea titlu mondial consecutiv și al patrulea din istoria sa, în timp ce Spania încearcă să obțină al doilea trofeu mondial, după succesul din 2010.

Organizatorii au pregătit și un spectacol de amploare la pauza meciului, inspirat de modelul celebrului show din pauza Super Bowl, o premieră pentru o finală a Cupei Mondiale.

Condițiile meteorologice reprezintă una dintre principalele preocupări ale organizatorilor cu mai puțin de 24 de ore înaintea finalei. În ultimele zile, oficialii FIFA au monitorizat și impactul fumului provenit din incendiile de vegetație din Canada asupra calității aerului din regiune, iar acum atenția s-a mutat asupra furtunilor severe anunțate în New Jersey.

Deocamdată, organizatorii nu au anunțat modificări ale programului finalei, însă evoluția vremii va continua să fie urmărită în colaborare cu autoritățile locale și serviciile meteorologice.