Trei lemuri au prezis câștigătoarea finalei Spania - Argentina

Trei lemuri de la Parcul Ornitologic Loro Sexi din Almuñécar, în sudul Spaniei, au devenit protagoniștii unui pronostic inedit înaintea finalei Cupei Mondiale 2026. Animalele au ales Spania drept viitoarea campioană în duelul cu Argentina, programat duminică seară.

Cei trei lemuri, pe nume Julien, Maurice și Mort, inspirați de personajele din filmul de animație Madagascar, au fost puși să aleagă între două boluri marcate cu steagurile Spaniei și Argentinei.

Toți trei s-au îndreptat către bolul dedicat naționalei Spaniei, pronosticând astfel o victorie a echipei pregătite de Luis de la Fuente în finala de la New York.

Administratorul Parcului Ornitologic Loro Sexi, Jose Angel Atienza, a explicat că testul a fost organizat pentru a vedea ce „pronostic” vor oferi lemurii înaintea ultimului act al competiției.

Potrivit acestuia, faptul că toate cele trei animale au ales fără ezitare bolul Spaniei indică, simbolic, „o victorie clară” a formației iberice în fața Argentinei, antrenată de Lionel Scaloni.

Finala Cupei Mondiale 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada, se dispută duminică, de la ora 22:00, pe New Jersey Stadium.

Spania încearcă să cucerească al doilea titlu mondial din istorie, după succesul obținut în 2010, în Africa de Sud. De cealaltă parte, Argentina vizează al patrulea trofeu mondial, după cele câștigate în 1978, 1986 și 2022.