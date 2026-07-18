Selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, a prefațat finala Cupei Mondiale 2026 împotriva Argentinei și a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Lionel Messi. Tehnicianul a declarat că starul sud-american reprezintă un exemplu pentru tinerii sportivi și a exclus posibilitatea unui marcaj om la om asupra căpitanului Argentinei.

Finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina este programată duminică, în New Jersey.

Întrebat despre planul pentru a-l opri pe Lionel Messi, selecționerul Spaniei a spus că nu intenționează să recurgă la un marcaj individual: „Trebuie să fim vigilenți și să-i acordăm o atenție specială.”

De la Fuente a subliniat că experiența și evoluțiile lui Messi la actuala ediție a Cupei Mondiale sunt remarcabile: „Messi este un model pentru tinerii sportivi, prin atitudinea și comportamentul său, în această campanie spectaculoasă de Cupă Mondială pe care o susține la vârsta sa.”

Antrenorul Spaniei se așteaptă la o finală echilibrată între două echipe pe care le consideră apropiate ca stil și filozofie de joc: „Este un privilegiu să ajungi în finală. Pentru mine, important este să fiu în postura de a câștiga. Aș semna imediat să ajung în finală în fiecare an, chiar dacă aș pierde-o. Ceea ce contează este să avem șansa de a lupta pentru titlu.”

Tehnicianul este convins că duelul cu Argentina va fi unul spectaculos: „Va fi un spectacol grandios, cu două echipe excelente, cu multe similitudini, în care fiecare va încerca să orienteze meciul în direcția care îi convine cel mai mult.”

Luis de la Fuente a clarificat și situația lui Lamine Yamal, după ce tânărul atacant a lipsit de la antrenamentul de joi: „Se simte bine; este într-o formă fizică excelentă.”

Antrenorul Spaniei a vorbit și despre selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni, despre care a spus că îi este prieten și că împărtășesc aceeași viziune asupra fotbalului: „Cred că avem multe în comun, mai ales că Scaloni și cu mine împărtășim aceleași concepte, valori și principii care stau la baza ambelor echipe.”

De la Fuente consideră că diferența dintre cele două naționale va fi făcută de detalii: „Într-un astfel de echilibru, trebuie să încerci să câștigi la detalii. Știm că meciul va oferi numeroase răsturnări de situație.”

Cu două zile înaintea celui mai important meci al turneului, selecționerul Spaniei a făcut și o glumă atunci când a fost întrebat dacă are emoții: „Am destule emoții pentru că ne întoarcem cu elicopterul, iar asta chiar mă neliniștește. Așa am și venit aici.”

Spania și Argentina se vor înfrunta duminică, în New Jersey, în finala Cupei Mondiale 2026.