Finala Cupei Mondiale 2026 dintre Spania și Argentina va aduce o schimbare fără precedent în istoria competiției. Pauza dintre reprize va fi prelungită pentru a permite organizarea primului spectacol artistic desfășurat la jumătatea unei finale de Campionat Mondial, potrivit Reuters.

Surse din domeniul difuzării au declarat că montarea scenei necesare spectacolului va dura aproximativ șapte minute, iar reprezentația propriu-zisă va avea o durată estimată de 11 minute. Nu este clar cât timp va fi necesar ulterior pentru demontarea echipamentelor și pregătirea terenului pentru repriza secundă.

Legile Jocului, stabilite de International Football Association Board (IFAB), prevăd că pauza dintre reprize nu trebuie să depășească 15 minute.

În schimb, regulamentul Cupei Mondiale menționează că jucătorii beneficiază de un interval de 15 minute la pauză, fără să preia formularea IFAB potrivit căreia această perioadă nu poate fi depășită.

Până în prezent, FIFA nu a oferit explicații privind modul în care spectacolul programat se încadrează în regulament și nici cât va dura, în total, pauza dintre cele două reprize.

Spectacolul artistic programat la pauza finalei reprezintă o premieră în istoria Campionatului Mondial și aduce în competiție un format consacrat în marile evenimente sportive din Statele Unite.

Turneul din 2026 a introdus deja mai multe elemente noi, printre care pauzele obligatorii pentru hidratare și acordarea unor inele de campioni echipei câștigătoare, o altă noutate inspirată din sportul nord-american.