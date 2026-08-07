Zendaya și Tom Holland au organizat o petrecere privată pentru a celebra căsătoria lor, într-un hotel de lux din zona rurală a Angliei, potrivit revistei People. Evenimentul a avut loc pe 4 august, la Beaverbrook Hotel din Surrey, în apropierea orașului natal al actorului britanic, și a reunit doar membrii familiei și prietenii apropiați.

Informația confirmă dorința celor doi actori de a-și păstra viața personală departe de atenția publicului, chiar și după ce Tom Holland a recunoscut în această vară că el și Zendaya s-au căsătorit în secret mai devreme în acest an. Petrecerea din Surrey a reprezentat prima celebrare a evenimentului despre care au apărut detalii publice.

Potrivit unei surse citate de People, ceremonia festivă s-a desfășurat la Beaverbrook Hotel, un hotel de lux amplasat pe un domeniu de aproximativ 150 de hectare în Surrey. Proprietatea dispune de 56 de camere și apartamente și este cunoscută pentru evenimentele private organizate în condiții de maximă discreție.

Sursa publicației afirmă că întreaga petrecere a avut o temă inspirată din natură, decorurile fiind dominate de flori sălbatice și elemente naturale. Printre invitați s-au aflat și cei trei frați ai lui Tom Holland – Sam, Harry și Paddy –, care au purtat smokinguri negre decorate cu mici flori de câmp la butoniere. Aceștia au fost cazați în căsuțele aflate pe proprietatea domeniului.

În ultimele luni au circulat numeroase zvonuri privind o posibilă căsătorie secretă a celor doi actori. Speculațiile au fost alimentate inclusiv de imaginile generate cu inteligență artificială care pretindeau că surprind ceremonia lor.

Tom Holland a pus capăt zvonurilor în iunie, când a confirmat că s-a căsătorit cu Zendaya. Actorul a explicat că membrii familiei au recunoscut imediat că fotografiile apărute online erau false, deoarece participaseră la ceremonia reală. De atunci, Holland a început să se refere în mod public la Zendaya drept „soția mea”, în timp ce actrița a fost văzută purtând o verighetă încă din luna martie.

Zendaya și Tom Holland s-au cunoscut în perioada filmărilor pentru Spider-Man: Homecoming, iar relația lor a devenit publică în 2021. De atunci, cei doi au evitat să ofere detalii despre viața personală, explicând în repetate rânduri că preferă să păstreze această parte a existenței lor departe de lumina reflectoarelor.

În interviurile recente, Tom Holland a descris-o pe Zendaya drept cea mai bună prietenă și unul dintre cei mai importanți oameni din viața sa. La rândul ei, actrița a declarat în trecut că dorește să protejeze relația lor pentru a păstra un echilibru între viața profesională și cea personală.