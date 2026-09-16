Politica

George Simion a deshis discuția despre un guvern PSD-AUR: „Mă bucură”

George Simion a deshis discuția despre un guvern PSD-AUR: „Mă bucură”Sorin Grindeanu și George Simion. Sursă foto: colaj EVZ
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Din cuprinsul articolului

Liderul AUR, George Simion, a declarat că îl bucură afirmațiile vicepreședintelui PSD Dragoș Benea privind posibilitatea formării unui guvern PSD-AUR. Simion a spus că, în actualul context politic, trebuie respectat faptul că PSD și AUR sunt primele două partide în funcție de voturile obținute și a susținut că o astfel de formulă ar putea reprezenta o soluție pentru ieșirea din criza politică.

„Mă bucură declarația domnului Benea. Domnul Benea a știut tot timpul să fie o voce rațională în PSD, e nevoie ca tot mai mulți lideri ai PSD să iasă și să spună realitatea”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a făcut referire la rezultatele alegerilor și la rolul președintelui Nicușor Dan în desemnarea viitorului premier.

„Atâta timp cât vorbim de partidul 1 și partidul 2, indiferent de preferințele actuale ale alegătorilor, trebuie să respecte Nicușor Dan acest lucru. Nu cred că nici cei de la PNL și PSD s-ar împotrivi, e o chestiune rațională pentru a reuși să ieșim din criza actuală”, a spus Simion la Gândul.

Dragoș Benea: „Un guvern PSD-AUR n-ar fi ceva atât de tragic”

Declarațiile lui Simion vin după poziția exprimată de europarlamentarul și vicepreședintele PSD Dragoș Benea, care a declarat că formarea unui guvern PSD-AUR „n-ar fi ceva atât de tragic, de dramatic”.

Benea a precizat că poziția sa diferă de cea a conducerii PSD și a susținut că AUR nu mai poate fi considerat „un partid pur extremist”. Social-democratul a cerut renunțarea la ceea ce a numit „logica păguboasă a cordonului sanitar” în raport cu formațiunea condusă de George Simion.

Dragoș Benea

Dragoș Benea. Sursa foto: facebook

„N-ar fi ceva atât de tragic, de dramatic (un guvern PSD-AUR – n.red.), dar aici sigur există probabil o lipsă de încredere sau există un calcul cinic”, a declarat Benea.

Europarlamentarul a spus că în PSD există și alți colegi care împărtășesc această perspectivă și a indicat inclusiv declarațiile lui Mihai Tudose.

Simion a invocat și declarațiile altor social-democrați

George Simion a mai spus că Benea nu este singurul social-democrat care a vorbit despre o posibilă colaborare cu AUR.

„Domnul Benea nu e singurul care a făcut astfel de declarații, l-am auzit și pe domnul Tudose, de exemplu”, a declarat liderul AUR. La începutul lunii septembrie, Simion spunea că AUR nu va vota instalarea unui guvern dacă formațiunea nu face parte din guvernare.

Reamintim că și  PSD a transmis anterior că nu intenționează să formeze o coaliție sau să încheie o înțelegere politică cu AUR, deși nu excludea ca parlamentarii AUR să voteze un eventual guvern condus de Sorin Grindeanu.

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