Președintele Nicușor Dan amână desemnarea premierului, după ce inițial intenționa să facă nominalizarea înaintea plecării în Statele Unite, unde va participa la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite. Potrivit unor surse politie, șeful statului vrea să discute mai întâi informal cu liderii partidelor pentru a afla pozițiile acestora și pentru a evalua dacă un viitor Guvern poate obține voturile necesare în Parlament.

Consultările oficiale de la Palatul Cotroceni ar urma să fie organizate după aceste discuții. Deocamdată, partidele nu au fost chemate oficial la Cotroceni.

Nicușor Dan spusese luni că își dorește să desemneze un premier înainte de plecarea în SUA, programată pentru sfârșitul acestei săptămâni.

„La începutul sesiunii parlamentare, când în sfârșit, toți parlamentarii sunt aici și dacă este vorba de o majoritate fragilă pentru un guvern, ea se poate, ea se poate materializa. Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare, să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării. Doresc să desemnez un premier până plec în SUA, îmi doresc asta”, a declarat președintele.

Printre numele discutate pentru funcția de premier se află Alexandru Nazare, ministru interimar al Finanțelor. Nicușor Dan a vorbit recent despre acesta ca despre o persoană care corespunde profilului pe care îl caută pentru viitorul Guvern, fără să confirme însă că va fi nominalizat.

Președintele a explicat că Nazare este un profesionist cu experiență în domeniul financiar și că acest profil este important în condițiile în care România trebuie să gestioneze atent relația cu piețele financiare.

„Evident că nu o să vă spun acum, pentru că deja e dificil. Adică cred că am avut zeci de discuții cu reprezentanții partidelor și și ei între ei”, a declarat Nicușor Dan.

El a precizat că nu vrea să anticipeze o decizie înainte ca negocierile politice să fie finalizate.

„Alexandru Nazare... Că a fost un ministru de Finanțe bun, cu care eu am colaborat foarte bine, m-a invitat la nuntă. M-am dus tocmai pentru asta. Arăta și public relația bună pe care am avut-o profesional, dar îndeplinește cumva profilul omului care ar trebui desemnat pentru următorul guvern în postura de premier. Este un profesionist, este cineva care știe să lucreze cu cifre, cu bugetul României, ceea ce e extrem de important în perioada următoare, în relația cu mediul financiar, pentru că România e un stat care trăiește în parte pe datorie și atunci trebuie să fii atent cu cei care îți împrumută bani, dar de aici până la o voință politică pentru 233 de voturi e o discuție”, a spus președintele.

Partidele parlamentare au poziții diferite în privința viitorului Executiv, iar aceste diferențe complică formarea unei majorități.

PSD susține un Guvern politic și îl propune în continuare pe liderul partidului, Sorin Grindeanu, pentru funcția de premier.

„Sorin Grindeanu prim-ministru, un guvern minoritar sau un guvern în jurul Partidului Social Democrat, dar cu aceeași propunere de premier, Sorin Grindeanu. Trebuie un guvern politic”, a declarat liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.

Liberalii păstrează varianta anunțată anterior, respectiv formarea unor guverne minoritare succesive. Prima formulă ar urma să fie susținută de PNL, USR și UDMR, cu europarlamentarul Siegfried Mureșan ca propunere de premier.

PNL nu exclude însă nici varianta unui guvern de tehnocrați.

„Să fie profesioniști pe domeniile lor și să aibă o anumită personalitate. Pentru că dacă vii și iei un directoraș subordonat PSD-ului, care își notează ce să facă dimineață și apoi vine la serviciu... notează la PSD ce să facă și apoi vine la serviciu, ăla nu este tehnocrat”, a spus deputatul PNL Robert Sighiartău.

USR nu susține varianta unui Executiv fără o formulă politică asumată și condiționează participarea la guvernare de excluderea PSD.

„Într-un guvern în care va face parte PSD în aceeași încăpere, noi nu mai stăm”, a declarat Radu Miruță.

UDMR consideră că liberalii și social-democrații trebuie să ajungă la un compromis pentru ca România să poată avea un nou Guvern.

„PNL și PSD trebuie să ajungă la o oarecare înțelegere, la un oarecare compromis, dacă vrem să depășim acest moment. Când ei ajung la o concluzie comună, sigur că vom vota acel guvern. Dacă nu reușim să învestim un guvern, domnul Bolojan poate să rămână acolo premier interimar mult și bine”, a declarat președintele UDMR, Kelemen Hunor.

AUR a transmis că analizează posibilitatea de a nu participa la consultările de la Cotroceni dacă acestea vor fi organizate doar formal și dacă președintele nu va ține cont de propunerile formațiunii.