Președintele Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, au fost prezenți sâmbătă seară la un eveniment festiv din lumea politică. Cei doi au participat la nunta ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, care s-a căsătorit cu Maria Mihali, cunoscută interpretă de muzică populară din zona Maramureșului. Petrecerea s-a desfășurat la restaurantul Casa Albă, iar președintele și partenera lui au părăsit locația după miezul nopții, conform Gândul.

Prezența mai multor figuri marcante din scena politică românească a transformat evenimentul festiv într-un cadru propice pentru dialoguri oficiale și neoficiale. La ieșirea din local, șeful statului a fost întrebat de jurnaliști dacă s-a simțit bine la petrecere. Nicușor Dan, care avea asupra sa carnețelul de note pe care îl poartă frecvent, a oferit o reacție scurtă cu privire la atmosfera din interior: „Am discutat mult, dar e frumos aici”.

Subiectul formării unei noi formule guvernamentale a fost adus în discuție de jurnaliști înainte ca președintele să urce în automobil. Întrebat dacă în cadrul evenimentului a purtat convorbiri cu ceilalți invitați politici despre viitorul cabinet și despre desemnarea unui nou prim-ministru, Nicușor Dan a confirmat că momentele de relaxare s-au împletit cu cele de analiză politică. Răspunsul său a fost unul direct: „Am făcut și puțină politică, da, da”.

Evenimentul a reunit reprezentanți importanți din administrație și politică, oferind un context informal pentru consultări într-un moment crucial privind structura viitorului Guvern.

Premierul demis Ilie Bolojan anunță că nu intenționează să demisioneze și că își va continua activitatea până când va putea preda mandatul unui succesor. Șeful Executivului susține că plecarea sa sau a unor miniștri din Guvernul demis ar adânci blocajul politic și ar afecta funcționarea instituțiilor statului.

„E timpul pentru decizii! Costurile iresponsabilității coaliției de facto PSD-AUR, care a lăsat România fără guvern într-o perioadă de crize interne și externe, fără să pună nimic în loc, pot crește în fiecare zi. Patru luni, cu atribuții limitate, ne-am făcut datoria față de România. Și ne-o vom face până la capăt! Provizoratul poate continua? Da, dar cu costuri care pot fi mai mari pentru români. În primul rând, scumpirea împrumuturilor de care finanțarea României este încă dependentă. Chiar dacă rezultatele financiare ale guvernului sunt bune, instabilitatea politică majorează dobânzile. Fiecare punct procentual poate însemna miliarde anual. Lipsa garanției că viitorul executiv va continua buna guvernare îngrijorează investitorii și se poate reflecta în evaluarea ratingului de țară”, a scris Bolojan pe Facebook.