Monden Cele mai stranii căsătorii din lume. Iubirea sfidează logica







Cele mai stranii căsătorii. De-a lungul secolelor, oamenii s-au unit în fața altarului din diverse motive – de la alianțe politice și avantaje economice până la iubire autentică. Tradițiile de nuntă au fost și ele de o diversitate uimitoare, unele incluzând cântece licențioase sau obiceiuri bizare.

În epoca modernă, însă, căsătoria a început să capete și forme greu de imaginat, mai ales atunci când protagoniștii au ales drept parteneri entități neobișnuite: obiecte, clădiri, jucării sau chiar spirite.

Unul dintre primele cazuri mediatizate de „obiectofilie” – termen folosit pentru a descrie atracția erotică și emoțională față de obiecte – este cel al suedezei Eija-Riitta Berliner-Mauer. În 1979, ea a declarat că s-a căsătorit cu Zidul Berlinului.

Numele ei de familie, tradus mot-à-mot, înseamnă chiar „Zidul Berlinului”. Femeia a descris construcția drept dragostea vieții ei, iar prăbușirea zidului în 1989 a fost pentru ea o traumă devastatoare, echivalentă cu pierderea unui soț.

Un alt caz devenit celebru este cel al americancei Erika Eiffel, fondatoare a organizației Objectum Sexuality Internationale. În 2007, după o „relație” de un deceniu, ea a spus „da” Turnului Eiffel, într-o ceremonie neoficială.

Nu era prima ei experiență de acest fel. În trecut, Erika avusese legături afective cu o sabie japoneză, cu un arc de tir – sport la care a excelat – și cu macaraua pe care lucra. Ulterior, ea s-a despărțit de simbolul parizian, dar a continuat să militeze pentru acceptarea comunității OS (objectum sexuals), considerând că sentimentele pentru obiecte nu diferă fundamental de cele pentru oameni.

În California, Carol Santa Fe a devenit faimoasă în 2015 după ce a anunțat că s-a căsătorit cu gara Santa Fe Depot. Femeia, care se identifică drept obiectofilă, a spus că iubea clădirea încă din adolescență și că după 36 de ani de „relație” era momentul să oficializeze legătura. Ea chiar i-a atribuit gării un nume feminin – Daidra – și o tratează ca pe un partener de viață.

În Asia, bizareria a îmbrăcat forme și mai insolite. Sud-coreeanul Lee Jin-gyu a devenit celebru după ce, în 2010, s-a căsătorit cu o pernă uriașă de tip dakimakura, pe care era imprimat personajul feminin Fate Testarossa din seria anime „Mahou Shoujo Lyrical Nanoha”. Bărbatul își plimba „soția” prin restaurante, parcuri sau târguri, iar ceremonia de nuntă a atras atenția mass-media din întreaga lume.

În Taiwan, un bărbat pe nume Chang Hsi-hsum a ales să se căsătorească, în 1999, cu o păpușă Barbie de 30 de centimetri. Povestea sa are, însă, un substrat dramatic. Cu două decenii înainte, soția sa umană, Tsai, s-a sinucis din cauza opoziției familiei față de căsătoria lor.

Chang a mărturisit că spiritul ei se află acum în păpușa Barbie, iar ceremonia – desfășurată într-un templu budist – a fost binecuvântată de rudele femeii, care sperau că aceasta, din lumea de dincolo, îi va putea ierta, potrivit Mentalfloss.

Atracția față de mașinării spectaculoase a dus și ea la căsătorii neconvenționale. Americanca Linda Ducharme s-a îndrăgostit de un carusel numit „Bruce”, cu care a avut o relație lungă și plină de obstacole. Cei doi s-au „căsătorit” oficial în 2012, după ce atracția fusese scoasă din uz timp de decenii.

Într-o poveste asemănătoare, Amy Wolfe, o femeie din Pennsylvania, s-a unit în 2009 cu „1001 Nachts”, un carusel-gondolă de 24 de metri aflat într-un parc de distracții.

O altă poveste spectaculoasă a avut loc în 2013, când Lauren Adkins, studentă la arte plastice în Las Vegas, s-a „căsătorit” cu un carton decupat în mărime naturală al lui Edward Cullen, personajul vampir interpretat de Robert Pattinson în saga Twilight.

Deși presa a relatat cazul ca pe un episod de obsesie dusă la extrem, Adkins a explicat ulterior că gestul făcea parte dintr-un proiect artistic numit Love is Overtaking Me, menit să ridice întrebări despre mitul iubirii perfecte.

Poate cea mai neobișnuită uniune rămâne cea a Amandei Large Teague, din Irlanda, care a declarat în 2018 că s-a căsătorit cu spiritul unui pirat haitian mort de 300 de ani, pe nume Jack Teague.

Femeia, pasionată de spiritualism, a spus că relația s-a înfiripat după moartea fiului ei și că fantoma a devenit o prezență constantă în viața sa. Povestea a avut, însă, un final neașteptat: Amanda a anunțat după un timp că a divorțat de pirat, acuzându-l că îi aducea probleme grave de sănătate.