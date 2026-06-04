Un fost candidat la alegerile prezidențiale din România a mărturisit că Alexandr Dughin, controversatul personaj cunoscut în presă ca „ideologul lui Putin”, la vizitat acasă. Episodul a avut loc la Paris, în urmă cu 32 de ani, pe când Dughin nu era atât de cunoscut la nivel internațional.

Fostul politician a relatat episodul vizitei la domiciliu și al întrevederii cu Alexandr Dughin pentru a promova un eveniment actual, pentru că ideologul rus și ideile sale au devenit între timp obiect de studiu academic, mai ales în contextul războiului din Ucraina și al numeroaselor amenințări la adresa Europei ale propagandiștilor lui Putin.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2019 Theodor Paelologu organizează, în perioada următoare, un curs despre Alexandr Dughin, la școala privată pe care o patronează. În acest context, fostul politician a rememorat astfel vizita pe care celebrul ideolog rus i-a făcut-o:

„Pe Alexandr Dughin l-am întîlnit în aprilie 1994, la noi acasă, lîngă Paris. Fiul meu Mihai abia se născuse și dormea în pătuț, iar eu stăteam trei ore la palavre cu un ideolog fascizant. Era, desigur, o metodă foarte originală de a mă pregăti pentru École Normale Supérieure”, povestește Theodor Paleologu.

„Ajunsesem la el printr-o întîmplare: văzusem la Grenoble un abțibild cu „Nouvelle Résistance”, am recunoscut trimiterile național-bolșevice, am sunat din curiozitate, iar de acolo lucrurile au curs. Așa am ajuns să-l primesc în casă pe Dughin, care nu era încă vedeta sinistră de mai tîrziu, ci un personaj marginal, foarte sigur pe delirul lui”, mai spune fostul politician.

Ideile vehiculate încă de acum peste 30 de ani de Alexandr Dughin sunt rezumate de Paleologu astfel: „șaorma ideologică”.

„Vorbea mult, cita de-a valma pe Guénon, Evola, Schmitt, Jünger, Eliade, Vasile Lovinescu, Jean Parvulesco, Leontiev, Gumilev și mulți alții. Punea totul laolaltă, într-o mare șaorma ideologică: tradiționalism, ocultism, fascism, conspiraționism, eurasianism, ortodoxism, islamism. Totul intra”, mai relatează fostul politician și candidat la prezidențiale.

Theodor Paleologu a dezvăluit și cum vedea „ideologul lui Putin” România și Republica Moldova în perioada respectivă.

„Proiectul era, bineînțeles, grandios: Imperiul Eurasiatic de la Lisabona la Vladivostok. România urma să aibă un loc al ei, iar Basarabia ne-ar fi fost dată înapoi cu dragă inimă, numai să nu intrăm în NATO”, mai povestește fostul politician.

„Regret și azi că n-am avut prezența de spirit să-i răspund solemn: „Bine, vom analiza propunerea”.

Am rămas atunci cu impresia că întîlnisem un țicnit. Între timp, țicneala a făcut carieră. Și asta spune ceva nu doar despre Dughin, ci și despre cît de ușor poate deveni delirul limbaj politic”, a încheiat Theodor Paleologu.

Alexandr Dughin (în rusă: Александр Гельевич Дугин, n. 7 ianuarie 1962) este un filozof, politolog, sociolog și teoretician geopolitician rus, considerat unul dintre principalii ideologi ai naționalismului rus contemporan și ai curentului eurasianist.

Principalul promotor al neo-eurasianismului – o doctrină care susține că Rusia trebuie să devină nucleul unei mari puteri continentale („Eurasia”) care să se opună hegemoniei occidentale (SUA și NATO).

– o doctrină care susține că Rusia trebuie să devină nucleul unei mari puteri continentale („Eurasia”) care să se opună hegemoniei occidentale (SUA și NATO). Este văzut adesea ca „ideologul lui Putin”, deși relația sa cu Kremlinul a fost fluctuantă. Influența sa a crescut semnificativ după 2014 (anexarea Crimeei) și mai ales după invazia din Ucraina din 2022.

Susține un conservatorism radical, anti-liberal, anti-globalist, anti-occidental și o viziune multipolară asupra lumii.

A studiat filozofie la Universitatea de Stat din Moscova, dar a fost expulzat. Este autodidact în multe domenii (a studiat intens ocultismul, tradiționalismul, Heidegger, Nietzsche, Evola etc.).

A fondat mai multe organizații și mișcări (printre care Partidul Eurasian, Mișcarea Internațională Eurasiană). A fost profesor la Universitatea de Stat din Moscova și la alte instituții.

Are legături cu cercuri naționaliste, militari și servicii secrete ruse. Este citit și de extremiști de dreapta din Europa și America Latină.

Fiica sa, Daria Dugina, a fost asasinată în august 2022 într-un atentat cu mașină-capcană lângă Moscova (atac pentru care Rusia acuză Ucraina).

Susține reconstrucția Imperiului Rus/Eurasia.

Este un critic vehement al liberalismului, postmodernismului și „decadentei occidentale”.

A justificat public agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, numind-o „operațiune inevitabilă” și „război geopolitic”.

Este sancționat de UE, SUA, Marea Britanie și alte țări pentru pozițiile sale.

În România, Dughin este relativ cunoscut în cercurile naționaliste, suveraniste și anti-UE, fiind citat frecvent de anumite grupări și jurnaliști.

Theodor Paleologu (n. 15 iulie 1973, București) este un istoric, filozof, eseist, diplomat și om politic român. Este fiul scriitorului și memorialistului Alexandru Paleologu.

A absolvit Liceul German din București.

A studiat filozofie la Sorbona (Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne).

(Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne). A fost student la École Normale Supérieure din Paris.

din Paris. Doctorat în filozofie politică la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) și Universitatea Ludwig Maximilian din München.

(EHESS) și Universitatea Ludwig Maximilian din München. Are dublă cetățenie: română și franceză.

Ministru al Culturii (22 decembrie 2008 – 23 decembrie 2009) în primul guvern Emil Boc.

(22 decembrie 2008 – 23 decembrie 2009) în primul guvern Emil Boc. Deputat în Camera Deputaților (2008–2016), inițial din partea PDL, apoi independent și membru PMP.

A fost Ambasador al României în Danemarca (2005–2008).

(2005–2008). A părăsit PNL, PDL și PMP, fiind în prezent independent.

Theodor Paleologu este foarte activ în spațiul public ca președinte al Fundației Paleologu (Casa Paleologu), unde organizează cursuri de cultură generală, filozofie, istorie și formare de elită. Cursul despre Dughin va avea loc la Casa Paleologu. Apare frecvent la radio și televiziuneși a publicat mai multe cărți, printre care „Ce ne facem cu atâția proști?”, „Patologiile puterii” etc.