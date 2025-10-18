În 2025, Alexander Dughin continuă să fie un actor influent în discursul public și în mediul academic rus, nu atât pentru notorietatea sa, cât pentru ideile pe care le promovează despre civilizație, tradiție și geopolitică, potrivit analistilor de la meduza.io.

Filosofia sa combină tradiționalismul, ortodoxia rusă și critica modernității occidentale, conturând o viziune globală în care conflictele între civilizații sunt inevitabile.

Dughin își bazează gândirea pe tradiționalismul lui René Guénon, pe care îl adaptează la realitățile rusești. El argumentează că toate culturile au rădăcini comune, o „Tradiție Primordială”, care stă la baza religiilor și a valorilor fundamentale ale umanității.

Pentru Dughin, ortodoxia rusă reprezintă cea mai pură expresie a acestei Tradiții:

„Ortodoxia rusă întruchipează Tradiția. Aceasta este legătura dintre trecutul primordial și prezent. Este baza spirituală a civilizației noastre.”

El consideră că pierderea legăturii cu această Tradiție a dus la decadența modernității occidentale:

„Problema modernității este că oamenii au uitat să se preocupe de valorile fundamentale. În loc să caute spiritualitate și sens, s-au concentrat pe tehnologii și iluzii, precum egalitatea sau democrația.”

Această viziune nu se limitează la critică; Dughin propune o reconectare a Rusiei cu tradițiile sale autentice și cu valorile fundamentale ale civilizației. El susține că această reconectare este esențială pentru stabilitatea culturală și geopolitică.

Unul dintre elementele centrale ale filosofiei lui Dughin este opoziția dintre Est și Vest. În această schema, Rusia este „Estul” care păstrează Tradiția, în timp ce Occidentul simbolizează modernitatea și decadența:

„Modernitatea este Occidentul, tradiția este Estul. Aceasta creează un conflict civilizațional, inevitabil și profund. După prăbușirea Uniunii Sovietice, mulți au crezut că Estul și Vestul pot coexista armonios, dar adevărul este că între ele există un conflict inevitabil.”

Astfel, Dughin construiește un cadru de analiză geopolitică în care relațiile internaționale nu sunt doar economice sau militare, ci și spirituale și culturale.

Conflictul dintre civilizații este, în concepția sa, inevitabil și chiar necesar pentru definirea identităților culturale.

Dughin accentuează în discursurile sale criticile la adresa modernității, în special a modernității occidentale. El consideră că valorile liberale au erodat tradițiile și coeziunea socială:

„Liberalismul occidental promovează iluzii. Oamenii cred că sunt egali sau că democrația funcționează, dar acestea sunt concepte care nu reflectă realitatea. Modernitatea a pierdut legătura cu ceea ce este cu adevărat esențial.”

Potrivit lui, această critică nu este doar teoretică, ci are implicații geopolitice: Occidentul și Rusia reprezintă civilizații aflate în contrast ireconciliabil.

Aceasta justifică, în viziunea sa, pozițiile Rusiei pe scena internațională ca apărare a Tradiției împotriva decadenței occidentale.

Dughin nu se limitează la analiză culturală; el integrează aceste principii în concepții geopolitice:

„Rusia are o misiune geopolitică: să protejeze Tradiția și să fie un punct de referință pentru civilizațiile care încă prețuiesc valorile fundamentale. Aceasta nu este doar politică, ci o responsabilitate culturală și spirituală.”

Acest cadru explică de ce Dughin susține anumite aliniamente internaționale și cum vede conflictele regionale:

„Relațiile internaționale nu pot fi doar despre bani sau arme. Ele reflectă valori și civilizații. Când Vestul încearcă să impună valori decăzute, Rusia trebuie să răspundă pentru a păstra echilibrul civilizațional.”

Dughin accentuează necesitatea metapoliticii – transformarea culturii ca instrument de influență politică:

„Schimbarea culturii precede schimbarea politică. Național-Bolșevicii au folosit arta, muzica și literatura pentru a forma mentalitatea publicului, chiar înainte de a avea o influență directă în politică.”

Aceasta implică nu doar producția de idei, ci și conectarea cu rețele internaționale de ultradreapta:

„Toți cei care susțin tradiția, indiferent unde se află, formează o rețea globală. Temele comune – critica modernității, respectul pentru Tradiție – ne unesc și ne inspiră reciproc.”

Dughin subliniază că ideile ultradreptei sunt reinterpretate în funcție de contextul social și politic local:

„America sub Biden nu este Rusia sub Elțin. Circumstanțele diferă, dar principiile se păstrează. Ideile se adaptează, dar nucleul rămâne – respectul pentru tradiție și respingerea modernității.”

Astfel, filozofia sa servește ca model pentru mișcările de dreapta radicală din diverse țări, dar este întotdeauna filtrată prin realitățile locale și prin nevoia de a păstra coeziunea culturală și spirituală.

Dughin subliniază importanța legăturilor cu ultradreapta europeană și americană:

„Rusia poate folosi rețeaua internațională a ultradreptei pentru a construi relații și influență. Aceasta include contactul cu politicieni europeni, grupuri americane și parteneri ideologici din întreaga lume.”

Această dimensiune transformă ideologia lui Dughin într-un instrument de soft power cultural, oferind Rusiei vizibilitate și legitimitate în mediile internaționale conservatoare.

Un element central al gândirii lui Dughin este viziunea apocaliptică a conflictului dintre Est și Vest:

„Conflictul dintre civilizații nu este doar inevitabil, ci și apocaliptic. Vestul a pierdut legătura cu tradiția, iar Rusia trebuie să fie gardianul valorilor fundamentale. Aceasta este misiunea noastră și motivul existenței conflictelor.”

Această perspectivă explică de ce Dughin consideră că tensiunile internaționale nu pot fi rezolvate prin compromisuri politice simple, ci prin reafirmarea identităților culturale și spirituale.

Alexander Dughin prezintă o viziune coerentă și complexă asupra lumii: o lume în care civilizațiile sunt definite de relația lor cu Tradiția și modernitatea, iar Rusia are un rol central în apărarea valorilor fundamentale.

Critica modernității occidentale, accentul pe metapolitică și construirea unei rețele internaționale de ultradreapta sunt pilonii principali ai filosofiei sale.

În esență, ideile lui Dughin oferă un cadru teoretic pentru înțelegerea tensiunilor geopolitice și culturale contemporane, fără a fi doar o simplă strategie politică.