Ideologul lui Putin: Schimbarea ordinii mondiale nu se face niciodată într-un mod pașnic

Aleksandr Dughin. Sursa foto: Facebook
Ideologul lui Vladimir Putin, Alexander Dughin, a afirmat că are loc o schimbare a „ordinii mondiale” și că, din punct de vedere istoric, nicio schimbare de putere nu se face pașnic. „Noua ordine mondială multipolară nu este bătută în cuie și este puțin probabil să fie acceptată pașnic, ci mai degrabă va fi modelată prin escaladarea conflictelor, amintind cum schimbările istorice sunt decise prin desfășurarea imprevizibilă a războiului”, a spus acesta, într-un comentariu în Arktosjournal.com.

Ideologul lui Putin susține că schimbările în ordinea mondială apar prin război

Dughin a declarat că schimbările în „ordinea mondială” apar, de regulă, prin război. El a subliniat că marile puteri nu renunță aproape niciodată voluntar la dominație, ci luptă până la capăt, fiind înfrânte și lăsate în ruine. Potrivit acestuia, aceeași situație se repetă și astăzi.

„Istoria este plină de răsturnări de situație. Prin urmare, nu putem decât să sperăm, să ne dorim sau cel puțin să ne așteptăm ca liderii occidentali să renunțe voluntar la hegemonia lor. Dar ceva îmi spune că este puțin probabil să se întâmple fenomenul”, a mai spus acesta, menționând că, dacă acest lucru nu se va produce, va avea loc un război.

El a arătat că actualele conflicte, precum cel din Ucraina sau cele din Orientul Mijlociu, sunt doar semne prevestitoare ale unei confruntări mult mai ample pentru redistribuirea suveranității reale între marile puteri.

Hegemonia occidentală ar controla țările din spațiul post-sovietic

Potrivit acestuia, hegemonia occidentală are încă puterea de a remodela situația și echilibrul de forțe în spațiul post-sovietic. El a afirmat că „globaliștii” acționează de trei decenii în Ucraina, Moldova, Caucazul de Sud și Asia Centrală, iar acest lucru a fost posibil pentru că „li s-a permis”.

„Și acum, chiar și în ciuda divizării Occidentului în două sau chiar trei forțe – globaliștii, UE, Trump și MAGA – ei au reușit totuși să influențeze alegerile din România, înlocuind candidații nedoriți de globaliști, ucigând câteva zeci de candidați din Alternativa pentru Germania, acoperind totul ca fiind „accidente” și, în cele din urmă, au reușit să influențeze alegerile din Moldova. În același timp, războiul din Ucraina continuă. Occidentul nu se retrage și este foarte dificil pentru noi să obținem o victorie decisivă”, a mai spus acesta.

Donald Trump

Donald Trump. Sursă foto: Captură video X.com

Dughin: Nu știu unde ar putea începe următorul război major

Ideologul lui Vladimir Putin a declarat că, dacă „lumea unipolară” nu se prăbușește curând, există riscul izbucnirii unui război major. El a spus că nu este sigur unde ar putea începe, menționând Pacificul, Orientul Mijlociu sau chiar Rusia, și a adăugat că ceea ce se întâmplă în Ucraina ar putea fi începutul unei confruntări mult mai mari.

„Cu armele noastre nucleare, teritoriile noastre, identitatea noastră istorică și capacitatea noastră de a conceptualiza procesele mondiale, Rusia este cu câțiva pași înaintea Chinei. China abia acum devine o adevărată putere globală. Aceasta este o nouă calitate, o nouă stare pentru ea. Nu există nicio garanție că chinezii vor face față acestei situații. Noi am fost o mare putere mondială în secolul al XX-lea (una dintre cele două) și în secolul al XIX-lea (una dintre mai multe). Măreția Chinei a fost în antichitate”, a mai explicat acesta.

„Suntem încă plini de voință și forțe și ne îndreptăm spre victorie”

Dughin a afirmat că rămâne incert dacă un al treilea război mondial poate fi evitat, iar singura opțiune invocată ar fi capitularea. Totuși, a subliniat că recunoașterea înfrângerii nu ar însemna și sfârșitul războiului.

„Suntem încă plini de voință și forțe și ne îndreptăm spre victorie, nu spre înfrângere. Prin urmare, dacă un război mare poate fi evitat doar prin înfrângere, atunci acesta nu este cazul nostru, iar într-o astfel de situație războiul nu poate fi evitat. Dar dacă va fi război sau nu, nu depinde de noi. Depinde de modul în care lumea unipolară care îl organizează va opta pentru un nou nivel de escaladare”, a spus acesta.

„Astfel, omenirea va avea de înfruntat încercări monstruoase”

Ideologul lui Putin a declarat că un mare război mondial nu poate fi evitat și că acesta ar implica China, probabil și India, Orientul Mijlociu și lumea islamică. El a adăugat că vor exista consecințe și în Africa și America Latină.

„Astfel, omenirea va avea de înfruntat încercări monstruoase. Ele au loc deja, suntem deja în mijlocul lor. Ceea ce avem acum va părea o joacă de copii în comparație cu ceea ce ne așteaptă. Bineînțeles, ca orice persoană normală, nu sunt fericit. Dar războaiele au loc practic întotdeauna atunci când oamenii spun că nu vor război. Războaiele nu depind de voința oamenilor. Istoria are o anumită logică, de la care este practic imposibil să te sustragi”, a mai scris acesta.

