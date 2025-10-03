Istoria clanului Butoane, de la politicieni la polițiști. Cum s-au întors mereu la aceiași activitate infracțională

Clanul Butoane se află în atenția autorităților din 2011, atuncând un baschetbalist american a fost omorât de către unul dintre membrii grupării. Ulterior, autoritățile și-au dat seama că în Giurgiu există o grupare infracțională de proporții cu legături cu lumea politică.

Cezar Măgureanu a fost senatorul care avea legături cu acest clan, prin intermediul ginerelui său, Sorin Găzdac. Acesta a luat un credit de 300.000 de euro pe care l-a girat nimeni altul decât șeful clanului.

Ulterior în 2012, procurorii au pornit o anchetă în care au aflat că erau implicați și oameni de la ANAF. Fradudarea statului român cu 40 de milioane de euro a fost principal acuzație. La acel moment s-a bănuit că gruparea va fi destructurată, iar în Giurgiu legea o va face poliția.

Doar că cinci ani mai târziu, clanul Butoane avea să fie implicat într-un nou scandal, de această dată cu proxenestim, camătă și spălare de bani. Mai exact, acești ar fi avut o rețea prin care traficau fete, inclusive minore, în Germania, dar și în România. Printre cei care ar fi beneficiat de serviciile lor ar fi fost și nimeni altul decât Florin Salam.

La acel moment, acasă la clanul Butoane a fost găsită și o minoră de 14 ani care urma să fie traficată. Din nou s-au făcut arestări și clanul părea să fie destructurat. Doar că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg.

Drept urmare în 2021, cam în aceiași perioadă ca și acum, clanul cu pricina fost din nou lovit de percheziții. Infracțiunile de proxenestim, camătă, jocuri ilegale de noroc. Desigur că iar au fost săltați mulți membri ai clanului. Și ceea ce se aștepta să fie un final la toate aceste povești ilegale, a fost doar un alt episod.

Asta pentru că în anul de grație 2025, același clan pare că rezistă oricăror vitregii ale vremurilor. Dacă la început aveau susținere politică, acum se pare că au primit susținere din partea unui polițist. Infracțiunile au rămas cam aceleași, semn că celelalte anchete au fost cumva în zadar. Rămâne de văzut ce se întâmplă peste 4-5 ani, pentru că acesta pare să fie intervalul la care procurorii acționează cu privire la acest clan.