De la ce a plecat scandalul dintre Rizea și Tzancă Uraganu. Nuredin Beinur face lumină

Cristian Rizea și Tzancă Uraganu sunt în plin scandal. Cei doi își aduc reciproc acuzații care mai de care mai grave. Nuredin Beinur explică de la ce ar fi pornit discordia între ei.

Interlopul a explicat de la ce a pornit gâlceava între cei doi. ”Tzancă e prietenul meu. El (n.r.- Rizea) caută câte un joc din ăsta de șantaj asupra celui mai bogat. A văzut că Tzancă are Rolls, mașini, cutare, vrea și el să șantajeze să ia niște bani. Acesta este scopul lui, de a pune mâna pe bani. Alții au un alt scop”, a explicat Nuredin Beinur.

Acesta a făcut și o analiză a celor care se uită la Cristian Rizea. Ce fel de oameni sunt, dar și cât de mulți, iar concluziile sunt dezamăgitoare. ”Acum nu știu de ce e lumea așa... Știți cine țipă cel mai tare? Neputincioșii! Nu o să țipe niciodată unul care se duce la muncă, are un salariu, are ceva de făcut, ăla nu o să țipe niciodată în Piață.

Dar eu nu cred că oamenii ăștia de pe tiktok care se uită la acest Rizea sunt cei care merg la muncă. M-am uitat ce fel de public are, are câteva sute de privitori”, a mai spus Beinur.

De când a fost eliberat din închisoare, Cristian Rizea face afirmații care mai de care mai scandaloase la adresa multor oameni. Drept urmare o parte dintre aceștia i-au răspuns pe măsură. Nuredin Beinur de exemplu a decis să treacă la fapte mai evidente. Mai exact nepotul său este cel care ar fi aruncat cu murdărie pe Rizea la Monaco.

Asta în timp ce Tzancă Uraganu a pus mâna pe dosarele în care Rizea este acuzat de șantaj și alte fapte penale tot în domeniul financiar. Cert este că în acest moment, zilele în libertate ale fostului deputat par să fie, din nou, numărate