Ce riști dacă îți rezervi un loc de parcare fără drept

Delimitarea unui loc de parcare în zona locuinței este permisă doar în condiții strict reglementate de lege, iar utilizarea spațiului public fără acordul autorităților poate atrage sancțiuni. În practică, mulți șoferi încearcă să își „rezerve” un loc de parcare prin diverse metode improvizate, însă aceste gesturi nu au bază legală atunci când terenul se află pe domeniul public.

Faptul că un loc de parcare se află în dreptul unei case nu oferă, automat, drept de utilizare exclusivă. În majoritatea situațiilor, trotuarele și zonele adiacente drumurilor fac parte din domeniul public și sunt administrate de autoritățile locale. Aceste spații pot fi utilizate sau atribuite doar în baza unor reglementări stabilite de primărie sau de administratorul drumului.

Un loc de parcare poate fi marcat sau delimitat doar dacă există un drept legal asupra lui. Acesta poate proveni fie din proprietatea privată, fie dintr-o formă de închiriere sau atribuire oficială din partea autorităților locale.

În cazul locurilor de parcare închiriate de la autorități, utilizarea lor este condiționată de respectarea unor cerințe clare. Locul trebuie să fie identificabil, iar atribuirea se face nominal, în funcție de numărul de înmatriculare sau de decizia administrației locale.

Orice intervenție asupra spațiului se realizează doar cu aviz și, în multe cazuri, prin firme autorizate. Montarea de obstacole, marcaje sau alte elemente pentru „rezervarea” unui loc de parcare pe domeniul public poate fi considerată încălcare a legii. În astfel de cazuri, autoritățile pot aplica sancțiuni.

Mai mult, intervențiile neautorizate asupra semnalizării sau infrastructurii rutiere pot fi încadrate juridic mult mai sever.

Majoritatea șoferilor din București își doresc un loc de parcare aproape de locuință, însă procedura de atribuire este adesea puțin cunoscută. Demersul se realizează prin primăria sectorului de domiciliu și presupune parcurgerea mai multor etape administrative. Primul pas constă în consultarea site-ului primăriei de sector, unde sunt publicate instrucțiunile și lista documentelor necesare. Deși regulile sunt similare la nivelul sectoarelor, pot exista diferențe în funcție de administrația locală.

Solicitantul trebuie să completeze formularul tip cu datele personale și informațiile privind autovehiculul. La dosar se atașează, de regulă, copia actului de identitate și, după caz, contractul de comodat sau alte documente care atestă dreptul de utilizare a mașinii.

De asemenea, sunt necesare copia certificatului de înmatriculare și polița RCA valabilă. În situația persoanelor cu dizabilități, se solicită și certificatul de încadrare în grad de handicap.

În funcție de platforma utilizată de fiecare primărie, pot fi cerute și date suplimentare, precum seria de șasiu sau dovada unui ITP valabil. Dacă autoturismul este înregistrat pe numele soțului sau soției, poate fi necesară și certificatul de căsătorie. Toate documentele se transmit online, iar solicitantul primește un număr de înregistrare după depunerea cererii.

Acordarea este condiționată de achitarea integrală a datoriilor către bugetul local. Persoanele cu handicap și reprezentanții legali ai acestora beneficiază, în general, de prioritate la repartizare. Contractele de parcare sunt, de regulă, valabile până la sfârșitul anului și se prelungesc automat dacă taxa este achitată până la termenul stabilit, de obicei 31 martie.

Orice modificare privind numărul de înmatriculare, situația vehiculului sau documentele RCA și ITP trebuie comunicată autorităților în termen de 30 de zile. Tarifele pentru un loc de parcare variază în funcție de sector, fiind cuprinse, în general, între aproximativ 376 și 754 de lei pe an.