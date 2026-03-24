Amenzi mai mari pentru șoferi din 2026. Apar noi sancțiuni în Codul Rutier

Șoferii vor plăti amenzi mai mari începând cu a doua jumătate a anului 2026, după ce autoritățile au decis majorarea salariului minim brut, element care influențează direct valoarea amenzilor rutiere. Totodată în Codul Rutier apar și noi sancțiuni.

Începând cu 1 iulie, odată cu creșterea salariului minim brut la 4.325 lei, va crește automat și valoarea punctului de amendă. Conform regulilor în vigoare, acesta reprezintă 5% din salariul minim, ceea ce înseamnă că va ajunge la 216,25 lei.

Amenzile aplicate în trafic sunt calculate în funcție de numărul de puncte-amendă stabilite de polițist, în raport cu gravitatea faptei. Codul rutier împarte contravențiile în mai multe clase, fiecare corespunzând unui anumit număr de puncte-amendă, în funcție de pericolul social al abaterii.

Astfel, sancțiunile sunt organizate pe niveluri:

clasa I – 2 sau 3 puncte-amendă;

clasa a II-a – 4 sau 5 puncte-amendă;

clasa a III-a – de la 6 la 8 puncte-amendă;

clasa a IV-a – de la 9 la 20 puncte-amendă;

clasa a V-a – de la 21 la 100 puncte-amendă.

Pentru clasa a V-a, sancțiunile se aplică persoanelor juridice.

O altă modificare importantă vizează șoferii care nu își achită sancțiunile. Dacă amenzile nu sunt plătite în termen de 90 de zile de la scadență, permisul de conducere poate fi suspendat până la achitarea datoriilor.

Măsura prevede că fiecare sumă restantă de 50 de lei se transformă într-o zi de suspendare a dreptului de a conduce.

Durata suspendării va depinde astfel de valoarea totală a amenzilor neachitate, iar fracțiile de zi nu vor fi luate în calcul.

Perioada de suspendare nu se aplică imediat după expirarea termenului de plată. Aceasta începe la ora 0:00 a celei de-a treia zi lucrătoare după împlinirea celor 90 de zile și se încheie la ora 24:00 a ultimei zile stabilite.

Astfel, pe lângă creșterea valorii amenzilor, noile reguli introduc și sancțiuni suplimentare pentru șoferii care nu își achită la timp obligațiile.