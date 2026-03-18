De ce ar fi fost respins amendamentul PSD care venea în ajutorul persoanelor vulnerabile

Tensiunile din Parlament pe tema Legii bugetului de stat continuă, după suspendarea ședințelor comisiilor de specialitate și amânarea plenului reunit. Ministrul Muncii, Florin Manole, a reacționat la Antena 3 și a criticat lipsa de susținere pentru amendamentul propus de PSD privind acordarea unor ajutoare „one-off” în valoare de 1,1 miliarde de lei.

Florin Manole a susținut că propunerea social-democraților este una echilibrată din punct de vedere bugetar și esențială pentru sprijinirea populației vulnerabile.

„Noi considerăm că aceste măsuri sunt extrem de necesare pentru populație, pentru că a crescut prețul pentru toți oamenii. Atunci nu poți, ca stat, ca Guvern, să fii pasiv. Guvernul trebuie să lucreze pentru oameni și este foarte important de pus în context niște lucruri: vorbim despre un buget de 737 miliarde de lei, iar impactul acestui amendament este de 1,1 miliarde de lei. Nu am făcut un amendament excesiv care să întoarcă pe dos bugetul și economia și este foarte important pentru cei 2,8 milioane de pensionari și aproape 300.000 de copii în obiectul acestui amendament”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, PSD este deschis la dialog și ar putea accepta variante alternative, dacă acestea ar avea același obiectiv și același impact social.

„Noi vrem să găsim o variantă pentru că avem o atitudine constructivă și de consens. Dacă ideea noastră poate să sufere modificări, dacă se vine cu o idee alternativă cu același obiectiv și rezultate, putem accepta și asta. Azi, toată ziua, mi s-a spus doar că «nu se poate», nu mi s-a zis «avem noi o variantă mai bună»”, a spus Manole.

Ministrul Muncii a subliniat că, în acest moment, nu există o altă inițiativă concretă care să prevadă acordarea acestui tip de sprijin financiar.

„Multă lume vorbește despre dorința de a acorda o formă de sprijin pentru cei care au nevoie. Este adevărat, dar există un singur proiect și este al PSD. Dacă acele persoane care au atâta voință ar transpune această voință în scris, am putea vorbi de altă variantă.

Atunci când se vorbește că există în buget 1,7 miliarde pentru „one-off”, ar trebui să se știe un lucru: bugetul se face pe legislație în vigoare, iar azi nu avem nimic în vigoare. Am putea avea, dacă acest amendament ar trece”, a explicat ministrul.

În același timp, Manole a respins ideea că PSD ar fi responsabil pentru întârzierea bugetului.

„În al doilea rând, da, bugetul a fost adus târziu în Parlament, dar nu din cauza noastră. A fost adus acum pentru că acum a fost decizia premierului. Nu blocăm lucruri. Cumulul pensie-salariu l-am pus în transparență în august, iar salariul minim l-am trimis la Ministerul Finanțelor acum două luni”, a adăugat acesta.

Florin Manole a negat existența unei înțelegeri între PSD și AUR pentru susținerea amendamentului.

„Ideea că PSD a încercat și nu a reușit o coaliție cu AUR este o minciună. Nu am încercat așa ceva, iar Sorin Grindeanu a spus de vreo 3–4 zile că nu o să negociem cu nimeni, pentru că aceste măsuri sunt atât de decent formulate, prudent bugetar și bine argumentate, încât nu trebuie să facem acest târg cu nimeni”, a declarat ministrul.

Blocajul politic a dus la suspendarea ședinței Comisiei de buget-finanțe și la amânarea plenului reunit programat pentru miercuri seară.

Situația a fost descrisă drept una fără precedent de către Bogdan Huțucă, președintele Comisiei de Buget.

„E o situație fără precedent, ceea ce facem noi astăzi, ce decizie se ia la nivel de lider de partide are consecințe asupra României și a nivelului cu care se împrumută România”, a afirmat acesta.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat o posibilă soluție pentru acoperirea sumei de 1,1 miliarde de lei, dar a avertizat asupra impactului asupra deficitului bugetar.

„E adevărat, suma este de 1,1 miliarde, soldul proiectat este de 6,25%. Soluţia transparentă este să adăugăm aceşti bani pe sold. Îi adăugăm pe sold, peste 6,25, şi îi finanţăm. E corect, e transparent. Este un risc, e adevărat, pentru că mărim anvelopa de deficit de la 6,25 la un pic peste 6,3%. Dar e o decizie pe care o puteţi lua aici. În loc să ne indicăm o sursă în stânga sau o sursă în dreapta. Care, de fapt, nu sunt surse. Pentru că, dacă erau surse, n-ajungeam aici după două luni de discuţii în Coaliţie”, a spus Nazare.