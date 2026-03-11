Ministrul Muncii cere bani mai mulți pentru sprijin social: E un cuantum extraordinar de mic

Ministrul Muncii, Florin Manole, afirmă că bugetul alocat pentru asistență socială în anul 2026 este mai mic decât ar fi necesar pentru susținerea unor măsuri destinate categoriilor vulnerabile. Potrivit acestuia, fondurile prevăzute în proiectul de buget sunt cu peste un miliard de lei mai mici față de nivelul din anul precedent.

Declarațiile vin în contextul dezbaterilor privind bugetul pentru anul viitor, iar ministrul spune că sunt necesare resurse suplimentare pentru programe de sprijin destinate pensionarilor, familiilor monoparentale și copiilor cu dizabilități.

Florin Manole consideră că proiectul de buget pentru 2026 nu acoperă integral nevoile programelor sociale propuse. Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor, bugetul estimat pentru Ministerul Muncii este mai mic decât execuția bugetară înregistrată în 2025.

Ministrul afirmă că analiza acestor diferențe este încă în curs și că discuțiile privind alocările financiare continuă.

„Nu aș vorbi despre bugetul în ansamblu. Pentru Ministerul Muncii mă refer la partea care ar trebui să includă și pachetul de solidaritate. Bugetul pe asistență socială este în acest an mai mic cu aproape 1 miliard de lei, în condițiile în care ar fi trebuit să fie mai mare. Am fi avut nevoie de mai mulți bani pentru a acoperi pachetul de solidaritate necesar pentru sprijinul a câteva milioane de concetățeni, fie că vorbim despre pensionari, familii monoparentale sau familii cu copii cu dizabilități”, a declarat Manole pentru Digi24.

În cadrul discuțiilor privind bugetul, au fost propuse mai multe măsuri de sprijin pentru familiile aflate în dificultate, inclusiv creșterea unor beneficii sociale.

Ministrul a menționat că actualele sume acordate în unele cazuri sunt foarte mici, iar ajustarea lor ar necesita finanțare suplimentară.

„Beneficiul de 80 de lei pentru copilul cu dizabilități nu suferă niciun comentariu. Este un cuantum extraordinar de mic”.

Ministerul Muncii a propus și acordarea unui sprijin financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari. Potrivit ministrului, suma necesară pentru implementarea acestei măsuri ar depăși două miliarde de lei.

În varianta actuală a proiectului de buget, fondurile prevăzute nu acoperă integral această inițiativă.

„Propunerea de sprijin pentru cei 2,8 milioane de pensionari s-ar fi cifrat la aproximativ 2,3 – 2,4 miliarde de lei, iar acești bani nu sunt în integralitate prinși în această variantă pe care am primit-o de la Ministerul de Finanțe. Știu cu certitudine că nu se poate acoperi din fonduri europene niciun fel de plată directă pe asistență socială, nicio formă de vouchere, nicio formă de transferuri. Deci nu există această variantă”, a afirmat el.

Ministrul Muncii spune că măsurile de sprijin sunt importante în contextul creșterii inflației și al scumpirii alimentelor, care afectează în special familiile cu venituri mici.

Potrivit acestuia, sprijinul financiar direct este una dintre puținele metode prin care pot fi atenuate efectele scumpirilor asupra gospodăriilor vulnerabile.

„Propunerea PSD era în contextul creșterii inflației și a prețurilor alimentelor pentru aceste categorii vulnerabile. Impactul inflației în bugetele familiilor sărace din România nu se poate atenua decât cu un astfel de sprijin direct. Cu servicii nu poți să te duci să plătești cumpărăturile la supermarket. Sunt două lucruri complet diferite. Obligația mea este să vin cu observații, dacă este cazul, și este cazul, la acest proiect ”, a subliniat Manole.