Ministrul Muncii promite majorări și ajutoare de peste două miliarde lei pentru pensionari

Pensiile ar trebui indexate începând cu 1 ianuarie 2027, a afirmat ministrul Muncii, Florin Manole la România TV. Oficialul a explicat că înghețarea punctului de pensie „durează deja de prea mult timp” și este resimțită de pensionari, mai ales în contextul creșterii prețurilor.

Florin Manole a adăugat că discuția despre majorarea punctului de pensie nu va putea fi evitată, indiferent cine va ocupa funcția de ministru în viitor.

„Tot ceea ce putem să spunem este că, da, pensiile vor crește și vor trebui să fie indexate la 1 ianuarie 2027. (…) Dacă prețurile și inflația ar fi fost mici în ultimii doi ani, pensiile tot ar fi trebuit să crească, dar era mai ușor de suportat”, a arătat ministrul.

Ministrul Muncii a prezentat și schema de sprijin pregătită pentru pensionarii cu venituri reduse, explicând că ajutoarele vor fi acordate în două tranșe, în lunile aprilie și decembrie.

Potrivit acestuia, românii cu pensii de până la 1.500 de lei vor primi un sprijin total de 1.000 de lei, cei cu pensii între 1.500 și 2.000 de lei vor beneficia de 800 de lei. În plus, pensionarii cu venituri cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei vor primi 600 de lei.

Potrivit ministrului, sprijinul va viza aproximativ 2,8 milioane de pensionari și va presupune o cheltuială bugetară de peste două miliarde de lei.

„Este vorba despre o cheltuială bugetară pentru 2,8 milioane de pensionari de 2,3 miliarde lei. E o cheltuială comparabilă cu cea de anul trecut. Atunci am avut un one-off la valoare de aproape 2 miliarde lei”, a adăugat acesta.

Florin Manole a mai spus că mecanismul propus este similar celui utilizat anul trecut, când sprijinul financiar a fost acordat pentru singură categorie de venit

Pachetul social propus de PSD include majorări pentru pensionari, eliminarea contribuției CASS pentru mamele aflate în concediu medical și văduvele de război, precum și creșterea ajutorului pentru copiii cu handicap.

De partea cealaltă, premierul Ilie Bolojan a propus ca ajutorul să fie acordat doar pensionarilor cu pensii sub 2.000 de lei și să aibă o valoare unică de 2.000 de lei.