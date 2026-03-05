Ziua de plată a pensiilor în luna martie. Date decalate pentru cei aflați la prima pensie

Pensionarii din România vor primi pensiile din luna martie 2026 după un calendar stabilit de autorități, care include câteva ajustări față de programul obișnuit de plată. Sumele vor fi distribuite fie prin Poșta Română, fie prin transfer bancar, iar cei care se află la prima pensie vor avea un interval diferit în care vor primi banii.

Pentru pensionarii care primesc banii în numerar, prin intermediul Poștei Române, distribuirea a început luni, 2 martie 2026. Data a fost stabilită astfel deoarece 1 martie a fost zi de duminică, ceea ce a determinat decalarea începutului de livrare.

Poștașii vor continua să ducă pensiile la domiciliul beneficiarilor pe parcursul mai multor zile, în funcție de programul și traseele stabilite. De regulă, majoritatea pensionarilor care primesc banii prin mandat poștal vor intra în posesia sumelor în primele zile ale lunii.

O situație asemănătoare a existat și la începutul anului. În ianuarie 2026, distribuirea pensiilor a început abia pe 8 ianuarie, după o întârziere de aproximativ o săptămână provocată de perioada de vacanță a angajaților Poștei Române. Pentru luna martie, autoritățile au precizat însă că nu sunt anticipate întârzieri suplimentare.

Pensionarii care au ales varianta viramentului bancar vor primi pensia direct în cont începând cu data de 12 martie 2026. După procesarea plăților de către bănci, sumele devin disponibile imediat.

Persoanele care primesc pensia pe card pot verifica dacă banii au intrat fie prin aplicațiile mobile ale băncilor, fie la bancomate. În mod obișnuit, imediat ce plățile sunt procesate, fondurile pot fi utilizate fără alte formalități.

Românii care urmează să primească pensiapentru prima dată vor intra în posesia sumelor în perioada 13–17 martie 2026. Modalitatea de plată depinde de opțiunea aleasă atunci când a fost depus dosarul de pensionare: virament în cont bancar sau mandat poștal.

Autoritățile precizează că plata pensiei pentru noii beneficiari depinde de finalizarea corectă a procesării documentelor. În același timp, pentru luna martie 2026 nu au fost anunțate modificări în ceea ce privește valoarea pensiilor.

Numărul pensionarilor din România a continuat să crească la începutul anului 2026. În ianuarie, pensia medie a înregistrat o majorare foarte mică, de un leu față de luna anterioară. Bucureștiul rămâne județul cu cei mai mulți pensionari, numărul beneficiarilor ajungând la 467.225.