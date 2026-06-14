Prețul aurului schimbă piața ceasurilor de lux. Tot mai multe modele ajung la topit

Prețul aurului schimbă piața ceasurilor de lux vintage. Comercianți și proprietari aleg tot mai des să trimită la topit modele vechi din aur, după ce metalul din carcasă a ajuns să valoreze mai mult decât prețul care poate fi obținut la revânzare. Fenomenul afectează în special anumite modele Omega și TAG Heuer, potrivit unei analize Reuters.

Creșterea accelerată a cotațiilor aurului a modificat calculele comercianților din piața ceasurilor de colecție. Pentru unele modele fabricate în urmă cu câteva decenii, valoarea aurului conținut depășește acum suma pe care cumpărătorii sunt dispuși să o plătească pe piața second-hand.

Printre cele mai afectate sunt ceasurile produse în volume mari, care nu sunt considerate piese rare de colecție. În schimb, mărcile exclusiviste precum Rolex și Patek Philippe continuă să își mențină valori de revânzare mult peste valoarea metalului prețios din care sunt realizate.

Un comerciant din Marea Britanie a declarat pentru Reuters că a trimis la topit în luna mai un model Omega Constellation din aur de 18 karate, fabricat la sfârșitul anilor 1970, deși acesta se afla într-o stare foarte bună.

Aurul conținut de ceas era evaluat la aproximativ 5.750 de lire sterline, în timp ce prețul estimat la licitație era cuprins între 4.000 și 4.500 de lire sterline.

Diferența a făcut ca recuperarea aurului să fie mai profitabilă decât păstrarea obiectului pe piața colecționarilor.

În luna ianuarie, aurul a atins un nivel record de 5.600 de dolari pe uncie. În prezent, prețul se situează în jurul valorii de 4.200 de dolari pe uncie, aproape dublu comparativ cu media înregistrată în 2024. În schimb, valorile de tranzacționare ale ceasurilor second-hand nu au urmat aceeași tendință de creștere.

Specialiștii din industrie arată că unele modele conțin peste 200 de grame de aur, ceea ce poate transforma valoarea metalului într-o sumă de ordinul zecilor de mii de dolari.

„Mi se pare foarte trist, pentru că odată ce un ceas este topit, dispare pentru totdeauna”, a declarat Adrian Hailwood, specialist în istoria orologeriei.

Datele publicate de Consiliul Mondial al Aurului arată că reciclarea aurului la nivel mondial a crescut cu 5% în primul trimestru al acestui an, ajungând la 366 de tone. Analiștii estimează că presiunea asupra pieței ar putea continua în următoarele luni, în condițiile în care aurul ar putea ajunge în acest an la valori cuprinse între 5.400 și 6.300 de dolari pe uncie. În acest context, numeroase modele vechi produse de Omega, TAG Heuer, Breitling și alte mărci din segmentul mediu de lux riscă să fie transformate în lingouri.

Situația este diferită în cazul unor mărci precum Rolex și Patek Philippe.

Cererea ridicată și listele de așteptare care pot ajunge între doi și opt ani pentru anumite modele contribuie la menținerea unor valori de piață mult peste prețul aurului conținut în ceasuri.

Specialiștii avertizează însă că fenomenul actual poate duce la dispariția unor piese cu valoare istorică și sentimentală, chiar dacă, din punct de vedere financiar, topirea acestora este uneori mai avantajoasă decât vânzarea către colecționari.