Cele mai scumpe ceasuri vândute vreodată la licitație. Un nou Patek Philippe intră în top

Piața ceasurilor de colecție continuă să uimească prin sumele pe care pasionații sunt dispuși să le plătească pentru piese rare sau unicat, iar pe 8 noiembrie a adus încă o confirmare spectaculoasă. Un ceas Patek Philippe a fost adjudecat în Elveția pentru nu mai puțin de 15,2 milioane de euro, sumă care îl plasează imediat în categoria celor mai valoroase ceasuri licitate vreodată. Deși nu doboară recordul absolut, tranzacția subliniază încă o dată statutul Patek Philippe drept lider incontestabil în zona orologeriei de colecție.

Recordul rămâne deținut de celebrul Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300A-010, vândut în 2019 pentru aproximativ 31,19 milioane de dolari, la Geneva. Unicat, cu două fețe și un număr impresionant de complicații, acest model este considerat un punct culminant al ingineriei orologere moderne, motiv pentru care poate fi comparat cu operele de artă de muzeu. Această piesă domină topurile și stabilește standardul maxim pentru licitațiile internaționale.

Pe locul secund în ierarhia celor mai scumpe ceasuri se află un alt Patek Philippe legendar: Henry Graves Supercomplication, un ceas de buzunar cu 24 de complicații, creat în anii ’30. Vândut pentru aproape 24 de milioane de dolari în 2014, rămâne o referință majoră pentru colecționari și un exemplu al perfecționismului tehnic care a definit istoria manufacturii elvețiene.

Topul include și modele cu povești spectaculoase, precum celebrul Rolex Daytona “Paul Newman” Ref. 6239, adjudecat în 2017 pentru 17,75 milioane de dolari. Deși nu are complicații extrem de sofisticate, proveniența — ceasul a aparținut actorului Paul Newman — i-a catapultat valoarea în stratosfera colecționarilor. Este un exemplu perfect al modului în care povestea din spatele unui ceas poate fi la fel de importantă ca mecanismul său.

La rândul lor, alte creații Patek Philippe rămân constant în topul celor mai scumpe ceasuri vândute la licitație. Modelul Ref. 1518 în oțel, adjudecat pentru aproximativ 11 milioane de dolari, este un caz rar în care materialul — oțelul, nu aurul — conferă unicitate și valoare. Versiunea în aur roz a aceluiași model, supranumită „Toussou”, a fost vândută pentru peste 9,5 milioane de dolari, confirmând fascinația pieței pentru seriile istorice cu proveniență clară și elegantă.

Și modelele world-time, precum Patek Philippe Ref. 2523 „Gobbi Milano” sau Ref. 2523 „Eurasia”, au doborât pragul de 7–9 milioane de dolari, devenind referințe colecționabile extrem de rare. Alte creații limitate, precum Ref. 5208 în titaniu sau ediția specială Nautilus 5711 „Tiffany”, completează topul pieselor iconice care au depășit cu ușurință 6 milioane de dolari.

În acest context al valorilor astronomice, ceasul Patek Philippe vândut recent pentru 15,2 milioane de euro își găsește locul firesc printre cele mai scumpe piese licitate în ultimele decenii, potrivit ndtv.com. Prețul îl plasează în zona superioară a ierarhiei și confirmă tendința pieței: ceasurile rare continuă să atragă sume impresionante, chiar și într-un climat economic volatil. Deși nu intră în top trei, valoarea obținută îl poziționează între primele 10-15 ceasuri vândute vreodată la licitație, o performanță remarcabilă într-un univers dominat de competiția dintre investitori și colecționari.

Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300A-010 — ~31,19 milioane USD

Patek Philippe Henry Graves Supercomplication — ~24 milioane USD

Rolex Daytona „Paul Newman” Ref. 6239 — 17,75 milioane USD

Patek Philippe Ref. 1518 (oțel) — ~11,14 milioane USD

Patek Philippe Ref. 1518 Pink Gold „Toussou” — ~9,57 milioane USD

Patek Philippe Ref. 2523 „Gobbi Milano” — ~8,97 milioane USD

Patek Philippe Ref. 2523 „Eurasia” — ~7,68 milioane USD

Patek Philippe Ref. 5016A-010 (oțel) — ~7,25 milioane USD

Patek Philippe Nautilus 5711/1A-018 „Tiffany” — ~6,5 milioane USD

Patek Philippe Ref. 5208T-010 (titaniu) — ~6,22 milioane USD

Explicația acestor prețuri exorbitante ține de un amestec de factori: raritatea extremă, istoria din spatele pieselor, complicațiile tehnice, prestigiul casei de licitații și, uneori, personalitatea celor care au purtat ceasul.

În ultimii ani, piața asiatică a câștigat un rol tot mai important, iar casele de licitații de top — Christie’s, Sotheby’s, Phillips — au contribuit la creșterea valorilor prin organizarea unor evenimente dedicate ceasurilor ultra-rare.