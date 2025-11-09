Vacanțe fără griji. Cele mai sigure destinații din lume pentru 2026

Pe măsură ce planificăm vacanțele pentru 2026, siguranța a devenit un criteriu esențial în alegerea destinațiilor. Fie că vorbim de siguranța personală, nivelul de criminalitate sau stabilitatea politică, turiștii caută locuri în care să se bucure de relaxare fără griji. Pentru o vacanță reușită compania de asigurări Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP) a întocmit o listă cu cele mai sigure locuri din lume.

Dacă planifici următoarea vacanță și vrei să eviți orice surpriză neplăcută, alegerea unei destinații sigure devine esențială. Cu toate acestea, fără o analiză atentă a statisticilor recente privind criminalitatea, poate fi dificil să îți dai seama unde se simt turiștii protejați și unde nu. În acest context, intervine Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP).

Fiecare an, BHTP realizează un sondaj amplu în rândul călătorilor, întrebându-i despre experiențele lor recente și nivelul de siguranță resimțit în destinațiile vizitate.

Rezultatele sondajului sunt apoi corelate cu datele din The Global Peace Index și alte surse statistice relevante, oferind o imagine clară a locurilor unde călătorii se pot relaxa fără griji. Astfel, pentru 2026, BHTP poate ghida turiștii spre destinații unde siguranța și liniștea sunt prioritare.

Anul acesta, Olanda a reușit să surclaseze Islanda, preluând primul loc în clasamentul internațional al țărilor considerate cele mai pașnice. Anul trecut, Islanda domina topul, însă în 2025 a coborât pe poziția a patra. Performanța Olandei este cu atât mai remarcabilă cu cât țara ocupase doar locul 14 în ediția precedentă a studiului.

Potrivit BHTP, succesul Olandei se datorează unui mediu prietenos unde sistemul de sănătate a fost foarte apreciat. Singurele probleme raportate sunt legate de bicicliștii imprudenți sau de turiștii gălăgioși, subliniind siguranța generală a țării.

Australia a menținut poziția a doua, la fel ca în clasamentul anterior. Țara a fost lăudată pentru serviciile medicale de calitate oferite vizitatorilor, nivelul scăzut de criminalitate și stabilitatea politică. Autoritățile australienilor pun succesul pe seama legilor stricte privind biosecuritatea și controlul armelor de foc, care contribuie la menținerea siguranței publice.

În premieră, Austria a fost inclusă în studiul global și a obținut un rezultat impresionant: locul al treilea. Țara s-a remarcat prin performanțe solide pe mai mulți indicatori internaționali de pace, precum Global Peace Index și Numbeo, consolidându-și astfel reputația de națiune sigură și stabilă.

Conform studiului recent realizat de Berkshire Hathaway Travel Protection, anumite țări se disting printr-un nivel ridicat de securitate pentru turiști. Printre cele mai sigure 15 țări în care să călătorești în 2026 se numără: Olanda, Australia, Austria, Islanda și Canada. Aceste destinații impresionează prin infrastructură bine pusă la punct, servicii medicale de calitate și rate scăzute ale criminalității.

Noua Zeelandă și Emiratele Arabe Unite se remarcă, de asemenea, ca destinații prietenoase și sigure pentru vizitatori, în timp ce Elveția și Japonia oferă un echilibru ideal între siguranță și atracții culturale sau naturale unice.

Europa rămâne un continent atractiv și sigur, cu Irlanda, Belgia, Portugalia, Franța, Regatul Unit și Danemarca printre țările recomandate pentru călătorii fără griji. Aceste destinații sunt apreciate pentru respectarea legilor, stabilitatea politică și un nivel ridicat de securitate publică, mai arată studiul BHTP.