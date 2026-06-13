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Cărți de citit în concediu. Zece recomandări ideale pentru momentele de relaxare la plajă

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Cărți de citit în concediu. Zece recomandări ideale pentru momentele de relaxare la plajăVacanța. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Lectura de vară are un farmec aparte, fiind momentul perfect în care ne putem deconecta de la agitația zilnică și ne putem lăsa purtați de povești captivante. Fie că alegi să îți petreci concediul pe o plajă însorită, la munte sau în confortul propriei case, o carte bună este cel mai bun partener de relaxare. Iată o listă cu zece recomandări editoriale diverse, perfecte pentru bagajul de vacanță din acest sezon.

Cărți de citit în concediu. Zece recomandări ideale pentru momentele de relaxare la plajă

Dacă iubești poveștile intense, pline de secrete de familie și peisaje spectaculoase, poți începe cu o ficțiune istorică sau un roman contemporan de atmosferă. Celebra autoare Lucinda Riley oferă mereu evadări perfecte prin volumele sale, iar un titlu precum Cele șapte surori te va purta într-o călătorie geografică și emoțională fascinantă.

Pentru cei care preferă suspansul și jocurile de minte, un thriller psihologic semnat de Alex Michaelides, cum ar fi Pacienta tăcută, va menține tensiunea la cote înalte până la ultima pagină. Tot în zona misterului, un clasic al Agathei Christie rămâne mereu o alegere sigură pentru după-amiezile leneșe de iulie.

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Călătorii interioare și dezvoltare personală în concediu

Vara este și un prilej excelent pentru introspecție și regăsire. Cartea Anul gândirii magice de Joan Didion oferă o perspectivă profundă asupra vieții și atașamentului, fiind potrivită pentru momentele de liniște. Dacă vrei ceva mai optimist și inspirațional, Arta simplității de Dominique Loreau te va învăța cum să îți eliberezi mintea și spațiul de lucrurile inutile, un ghid perfect pentru un nou început după vacanță. Pentru pasionații de eseuri și filozofie practică, scrierile lui Marcus Aurelius pot aduce claritate și stoicism în fața provocărilor cotidiene.

Ficțiune literară și aventuri care te vor cuceri

Dacă vrei să te pierzi în pagini bogate în detalii și personaje memorabile, Aragon de scriitorul spaniol Lorenzo Silva sau orice titlu semnat de Carlos Ruiz Zafón reprezintă alegeri excelente, care combină istoria cu misterul european. De asemenea, pentru o porție de realism magic și nostalgie, un volum de un autor clasic precum Gabriel Garcia Marquez te va transpune instantaneu într-un univers paralel plin de culoare.

Nu trebuie să uităm nici de literatura română contemporană, unde autori precum Radu Paraschivescu oferă volume pline de umor și ironie fină, ideale pentru a schimba starea de spirit în sens pozitiv. În cele din urmă, o carte de povestiri scurte, cum sunt cele ale lui Haruki Murakami, este extrem de practică pentru plajă, permițându-ți să citești în ritmul tău, între două sesiuni de înot. Pregătește-ți bagajul, alege titlurile preferate și bucură-te din plin de o vară plină de lecturi memorabile.

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