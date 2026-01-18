„Regina romanului polițist” ne-a părăsit acum o jumătate de veac. Acum un secol, a încercat să dispară

Agatha Christie a fost fără îndoială, „regina crimei” sau „regina romanului polițist”. Ne-a părăsit acum o jumătate de veac, pe 12 ianuarie 1976.

Agatha Christie a văzut lumina zilei la 15 septembrie 1890, ca Agatha Miller. Dar oare ce s-a ascuns în spatele legendei? Pe Agatha Miller o aștepta o viață tipică de gospodină britanică. În 1914, s-a căsătorit, după ce studiase la un pension parizian de lux. Soțul ei, colonelul Archibald Christie era un om dificil. Mama Agathei o încurajase să scrie, văzând că fiica sa are talent.

Agatha a trăit Primul Război Mondial lucrând într-un spital, în special la farmacia acestuia. Așa a deprins informații prețioase despre medicamente, dar mai ales despre otrăvuri. A avut o fiică în 1919 cu soțul ei. A scris primul roman, în anul 1920

În 1926, când soțul ei i-a spus că avea o amantă, ea a decis să îi joace o farsă. A dispărut subit de acasă și timp de 11 zile nu s-a știut nimic de ea. Ea a anunțat în prealabil și Poliția, declarând că se simte amenințată. A fost găsită într-o unitate de îngrijiri de tip centru de ocrotire în Harrogate.

În 1930, Agatha Christie l-a cunoscut pe celebrul arheolog Max Mallowan. Acesta era relativ mai tânăr decât ea. Pentru serviciile sale, aduse Coroanei, va primi titlul de Sir. Așa se explică de ce toate romanele Agathei Christie (și-a păstrat numele primului soț) au în acțiunea lor, ca tehnică a crimei, otrava. Tot din viața particulară a marii scriitoare se vede influența legată de misterele africane și orientale din romanele sale.

Agatha Christie a creat două personaje legendare, detectivi de ocazie, care se află în centrul unor crime. Este vorba de Miss Marple, o bunicuță respectabilă (inspirată de bunica scriitoarei, dar și de cercul de prietene al bunicii) și un detectiv fictiv belgian de origine, Hercule Poirot. Cele două personaje nu au fost „partenere” de investigație în niciun roman al Agathei Christie.

Hercule Poirot este introdus în anul 1920 în romanul „Misterioasa afacere de la Styles” iar Miss Marple este introdusă în 1930, în romanul „Crimă la vicariat”.

Scriitoarea Agatha Christie a ajuns să fie desemnată de World Guiness Book, drept cea mai vândută scriitoare a tuturor timpurilor. Acum două decenii, s-a estimat că toate cărțile sale la un loc acumulaseră un număr de 2 miliarde exemplare vândute pe toate meridianele Pământului. Cele 80 de romane ale sale au fost traduse în 70 limbi vorbite în întreaga lume.