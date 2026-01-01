EVZ Special

Scriitoarea care a ilustrat imaginea societății interbelice

Comentează știrea
Scriitoarea care a ilustrat imaginea societății interbelice
Din cuprinsul articolului

Hortensia Bengescu s-a născut la 8 decembrie 1876, în comuna Ivești, județul Galați. Era fiica generalului Dimitrie Bengescu și a soției acestuia Zoe Bengescu, profesoară.

Viitoarea scriitoare a beneficiat de o educație deosebită, la ”Pensionul Bolintineanu” din București, pregătindu-se să devină soție de funcționar sau ofițer, conform ideii generale a epocii. S-a măritat la 20 de ani cu magistratul Nicolae Papadat, având patru copii. Și-a urmat soțul, de la Măgurele, la Focșani, Constanța, unde se afla detașat în interes de serviciu.

Soția de magistrat - scriitoare la maturitate

Deși a dorit de mai mult timp să scrie, a debutat în 1912, în presa culturală scriind în limba franceză. Avea 36 de ani, iar pentru standardele acelei epoci era femeie în toată firea cum se zice. L-a cunoscut pe marele Garabet Ibrăileanu, acesta sfătuind-o să debuteze. În 1919, a apărut romanul ”Ape adânci”. Voluntară a Crucii Roșii în anii războiului, ea a redat experiența de front în romanul ”Balaurul”.

Eugen Lovinescu - aprecieri care i-au modelat viitorul literar, marii scriitoare Hortensia Papadat-Bengescu

Eugen Lovinescu i-a facilitat lecturi publice la cenaclul ”Sburătorul”. Hortensia Papadat Bengescu s-a apropiat în opera sa de modele literare ale lui Garabet Ibrăileanu, Marcel Proust.

Televiziunea care a rupt topul de Revelion. Audiențe record
Televiziunea care a rupt topul de Revelion. Audiențe record
Strategia ascunsă a lui Putin. Presupusul atac lansat asupra reședinței sale, o încercare de blocare a planului de pace
Strategia ascunsă a lui Putin. Presupusul atac lansat asupra reședinței sale, o încercare de blocare a planului de pace

Eugen Lovinescu este cel care îi impune cumva abordarea prozei realiste, obiective, concepție literară care stă la baza operelor din așa numitul ”ciclu al Hallipilor”, un set de romane precum Fecioarele despletite, Concert din muzică de Bach, Drumul ascuns, Rădăcini.

Premii, recunoaștere, valoare pentru Hortensia Papadat-Bengescu

În 1933, după ce s-a stabilit la București,  scriitoarea va scrie Logodnicul. Hortensia Papadat Bengescu introduce ”personajul reflector”, în fapt două personaje feminine, Mini și Nory, care îl ajută pe cititor să fixeze locul și ținuta personajelor principale.

În manuscris i-a rămas romanul ”Străina”, care numără 1000 de pagini.

Anul 1946 îi aduce Premiul Național pentru Proză. Înainte de venirea comuniștilor, Hortensia Papadat Bengescu a fost considerată ”Marea Europeană”.

După 1947, opera Hortensiei Papadat Bengescu a fost scoasă din circuitul public, din cauza ”abordării burgheze”, viziunii decadente asupra societății. Marginalizată și trăind fără mijloace de existență stabile, autoarea s-a stins la 5 martie 1955, în București.

Anul 1965, prin reorganizările ideologice și culturale o va readuce în atenția publicului, romanele sale fiind din nou editate, prezentate în programele școlare.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:31 - Rusia acuză Ucraina de un atac cu drone în regiunea Herson. Sunt zeci de morți
18:22 - Sărbători cu mese pline și coșuri de gunoi arhipline. Risipa alimentară atinge cote alarmante în Republica Moldova
18:14 - Scriitoarea care a ilustrat imaginea societății interbelice
18:04 - Angela Gheorghiu, despre căsnicia cu Roberto Alagna. A trecut prin multe
17:56 - Noi detalii despre tragedia din Elveția. Cele mai multe victime au între 16 și 26 de ani
17:46 - Crima de la Sibiu. Tânăra acuză că și-a ucis mama vrea să scape de arestul preventiv

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale