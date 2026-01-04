Cărțile care i-au schimbat viziunea despre viată Ivankăi Trump în 2025: La unele mă întorc iar și iar

În 2025, lectura rămâne un reper constant în universul Ivankăi Trump, reflectând preocupările sale pentru dezvoltare personală și echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Selecția de cărți care i-au atras atenția în acest an conturează un portret al unei persoane interesate de evoluție, disciplină și impact pe termen lung.

Ivanka Trump a făcut publică o selecție de lecturi care, potrivit propriilor declarații, i-au influențat gândirea și parcursul personal în 2025. Lista, alcătuită din 17 volume, reunește titluri diverse, de la romane istorice apreciate la lucrări consacrate dezvoltării personale și reflecțiilor filozofice.

Cofondatoarea Planet Harvest și fiica președintelui american Donald Trump a explicat că aceste cărți au avut un rol important în formarea sa, oferindu-i perspective noi și surse de inspirație, de la ficțiune de calitate până la texte care valorifică înțelepciunea antică. Selecția reflectă un interes larg pentru literatură, istorie și autocunoaștere, conturând un portret al lecturilor care i-au marcat anul.

„Unele lecturi îți schimbă direcția subtil, altele îți zdruncină profund felul de a gândi. Acestea sunt cărțile care mi-au definit anul 2025. Revin la multe dintre ele nu doar pentru răspunsuri, ci pentru echilibru și claritate interioară”, a scris Ivanka pe social media.

„The Women” de Kristin Hannah: Un roman intens despre curaj, rezistență și solidaritate feminină, plasat în contextul războiului. Cartea readuce femeile în centrul istoriei și ne reamintește că unele dintre cele mai mari acte de sacrificiu se petrec în tăcere.

„Odiseea” lui Homer: În fiecare an recitesc cărțile pe care le studiază copiii mei la școală. Anul acesta, am pornit din nou în călătoria lui Ulise alături de Arabella. Este o celebrare a aventurii pe termen lung și a perseverenței necesare pentru a merge mai departe.

„The Creative Act” de Rick Rubin: O reflecție profundă asupra modului în care putem percepe lumea ca pe o operă de artă în continuă mișcare și asupra disciplinei înțelese nu ca limitare, ci ca formă de devotament.

„The Choice” scrisă de dr. Edith Eva Eger: O dovadă emoționantă că, chiar și în cele mai întunecate circumstanțe, libertatea rămâne o alegere interioară.

„Jonathan Livingston Seagull” – Richard Bach: Zborul ca metaforă a depășirii limitelor impuse. O fabulă pentru cei care refuză să trăiască după granițe împrumutate de la alții.

„The Almanack of Naval Ravikant”: O perspectivă limpede asupra bogăției, înțelepciunii și fericirii. Un stoicism modern, adaptat lumii contemporane.

„The Lessons of History” - Will și Ariel Durant: O sinteză elegantă a civilizației umane și a tiparelor sale recurente. Cartea amintește că perspectiva este una dintre cele mai rare forme de înțelepciune.

„The Power of Myth” – Joseph Campbell: O explorare fascinantă a modului în care viețile noastre personale reflectă mituri vechi de când lumea.

„A History of Western Philosophy”, autor Bertrand Russell: Un pelerinaj intelectual prin structura și evoluția gândirii umane.

„The Pursuit of Happiness”, de Jeffrey Rosen: Deosebit de relevantă în contextul apropierii a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, cartea reamintește că, pentru Părinții Fondatori, fericirea era un demers legat de virtute și autodisciplină.

„Toward a Meaningful Life”, de Simon Jacobson: Un mesaj clar: sensul nu se găsește în ambiție, ci în credință și în slujirea celorlalți”, a punctat Ivanka Trump.

Ivanka Trump a împărtășit patru cărți despre care spune că sunt mereu pe noptieră și se întoarce „iar și iar”. Aceste cărți sunt: „Meditații” de Marcus Aurelius, „Stillness Speaks” de Eckhart Tolle, „A Poem for Every Night of the Year” editată de Allie Esiri și „The Essential Rumi” de Coleman Barks.

„Pe măsură ce îmi conturez lista de lectură pentru anul care urmează, sunt curioasă să descopăr și alte recomandări. Ce cărți v-au marcat pe voi?”, și-a întrebat Ivanka urmăritorii de pe social media.

Răspunsurile nu au întârziat să apară. Câțiva i-au recomandat cărți care nu ar trebui ratate: „Recitirea Solstițiului de iarnă de Rosamunde Pilcher. O reamintire a faptului că prietenia, compasiunea, loialitatea și dragostea se pot uni și ne pot reînnoi pe toți, chiar și atunci când zilele sunt sau par a fi cele mai întunecate”, a scris cineva.

„La est de Eden”, de John Steinbeck. Romanul epic este despre dragoste și pierdere, a cărui acțiune se petrece în Salinas, California, în anii Primului Război Mondial”, a scris un alt comentator.