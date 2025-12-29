International

Trump, critici legate de presupusul atac lansat Ucraina asupra reședinței lui Putin: Nu e momentul potrivit

Trump, critici legate de presupusul atac lansat Ucraina asupra reședinței lui Putin: Nu e momentul potrivit
Din cuprinsul articolului

Donald Trump s-a declarat ”foarte furios”, după ce a aflat despre un presupus atac al Ucrainei asupra reşedinţei preşedintelui rus Vladimir Putin, informează AFP. Potrivit liderului american, preşedintele rus i-a spus la telefon că a fost vizat la domiciliu de o lovitură lansată de trupele ucrainene.

Trump, despre presupusul atac lansat asupra reședinței lui Putin

„Știți cine mi-a spus despre asta? Preşedintele Putin, de dimineaţă (ora locală). A spus că a fost atacat, Nu e bine”, a declarat Trump presei, la primirea premierului Benjamin Netanyahu la reşedinţa sa Mar-a-Lago, în Florida.

„Este o perioadă delicată. Nu este momentul potrivit. Una e să atace pentru că sunt atacaţi. Alta e să-i atace casa”, a adăugat preşedintele american.

Înainte de întâlnirea cu Netanyahu, Trump a afirmat că ”nu ştie” dacă declaraţiile ruse conform cărora Ucraina ar fi încercat să atace reşedinţa lui Vladimir Putin sunt adevărate.

Totodată, Trump a spus că a avut o ”discuţie bună” cu preşedintele rus, fără a oferi detalii despre natura şi conţinutul convorbirii. Anterior, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, anunţase pe X că cei doi şefi de stat au avut o ”discuţie telefonică pozitivă despre Ucraina”.

Vladimir Putin

Sursă foto: X.com

Poziția lui Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins acuzațiile Rusiei privind un atac asupra reședinței lui Vladimir Putin, afirmând că Moscova dezinformează, relatează AFP și EFE.

„Ruşii au inventat acum o poveste evident falsă despre un pretins atac asupra reşedinţei dictatorului rus, pentru a avea o scuză să-şi continue atacurile împotriva Ucrainei”, a scris Zelenski pe canalul său de Telegram.

Trump-Putin au avut o nouă convorbire telefonică

Președintele ucrainean a catalogat declarațiile ministrului rus de externe Serghei Lavrov drept „afirmații periculoase”, menite să submineze progresele echipelor de negociere ale Ucrainei și SUA în vederea încheierii războiului ruso-ucrainean. Zelenski, care s-a întâlnit duminică în Florida cu președintele american Donald Trump, la Mar-a-Lago, a denunțat totodată drept „tactici mincinoase tipic rusești” acuzațiile lui Lavrov privind un presupus atac ucrainean asupra unei reședințe a lui Putin.

„Important acum este ca lumea să nu rămână tăcută şi ca ruşii să nu submineze progresele către pace”, a subliniat Zelenski.

Luni, Trump și Putin au avut o nouă convorbire telefonică legată de situația Ucrainei.

