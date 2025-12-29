Ucraina, acuzată că a atacat cu drone reședința lui Putin. Rusia își reevaluează poziția în discuțiile de pace

Ucraina a încercat să atace reședința președintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod, iar Rusia își va revizui poziția în negocierile de pace, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, transmite Reuters.

Potrivit lui Lavrov, între 28 și 29 decembrie, Ucraina a lansat 91 de drone cu rază lungă de acțiune asupra reședinței de stat a președintelui rus, toate fiind distruse de apărarea aeriană a Rusiei.

„Astfel de acțiuni iresponsabile nu vor rămâne fără răspuns”, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, adăugând că atacul asupra reședinței lui Vladimir Putin a echivalat cu „terorism de stat”.

El a mai spus că țintele pentru lovituri de răzbunare de către forțele armate ruse au fost deja stabilite. Lavrov a mai susținut că atacul a avut loc în timpul negocierilor privind un posibil acord de pace cu Ucraina și că, deși Rusia nu va părăsi negocierile, poziția Moscovei va fi revizuită.

Declarațiile vin după ce Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a confirmat că este de acord cu președintele american Donald Trump, care a spus că negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina se află în faza finală. „Desigur”, a răspuns Peskov întrebat de jurnaliști dacă Moscova împărtășește opinia lui Trump că este mai aproape ca niciodată de un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Peskov a mai subliniat că Ucraina ar trebui să-și retragă trupele din partea pe care încă o controlează în Donbas dacă dorește pacea, însă nu a făcut nicio referire la presupusul atac cu drone asupra președintelui Putin.

Duminică, președinții Volodimir Zelenski și Donald Trump au discutat timp de aproximativ trei ore la Mar-A-Lago, reședința americană din Florida, despre diferențele rămase în tentativa de a ajunge la un acord de pace între Ucraina și Rusia.

La final, Trump a declarat că un acord de pace este „aproape” și a menționat „una sau două probleme foarte spinoase” care rămân de rezolvat, într-o conferință de presă comună alături de Zelenski.

Trump a ridicat și perspectiva unei întâlniri trilaterale între Putin și Zelenski pentru a pune capăt războiului. El a admis că soarta regiunii Donbas, pe care Moscova o revendică, rămâne nerezolvată, subliniind că Rusia nu controlează complet teritoriile Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie, deși le revendică.

„Ne apropiem de un acord în această privință. Și aceasta este o problemă importantă. Cu siguranță, aceasta este una dintre problemele importante și cred că suntem mai aproape”, a spus Trump

Volodimir Zelenski a reafirmat că Ucraina trebuie să respecte poporul și „teritoriul pe care îl controlăm”, menționând că poziția țării față de Donbas este „foarte clară” și diferită de cea a Rusiei. Președintele ucrainean a mai spus că problema teritoriului va trebui soluționată de poporul ucrainean și a sugerat că un referendum ar putea fi organizat pentru orice aspect al planului de pace, nu doar pentru teritoriu.