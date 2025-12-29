Prețul petrolului a crescut după discuțiile dintre Trump și Zelenski

Negocierile dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul ucrainean Volodimir Zelenski nu au adus încă o clarificare a drumului către încheierea războiului, iar pieţele reacţionează la acest climat de incertitudine. Cotaţiile petrolului au crescut, investitorii încercând să evalueze atât perspectivele unui posibil acord de pace, cât şi riscurile generate de tensiunile din Orientul Mijlociu, scrie Reuters.

Luni, preţurile petrolului au fost din nou în urcare, în condiţiile în care investitorii au analizat rezultatul discuţiilor dintre preşedinţii SUA şi Ucrainei privind un posibil acord de încheiere a războiului din Ucraina, dar şi tensiunile din Orientul Mijlociu, care pot afecta fluxurile de aprovizionare.

Contractele futures pentru ţiţeiul Brent erau mai mari cu 63 de cenţi, respectiv 1,04%, ajungând la 61,27 dolari pe baril la ora 04:43 GMT (6:43, ora României), în timp ce ţiţeiul american West Texas Intermediate (WTI) se tranzacţiona cu 58 de cenţi peste nivelul anterior, adică o creştere de 1,02%, până la 57,32 dolari.

Această evoluţie vine după ce, vineri, ambele repere scăzuseră cu peste 2%, pe fondul temerilor legate de un surplus de ofertă la nivel mondial şi al scenariului ca un acord de pace în Ucraina să fie posibil înaintea întâlnirii de weekend dintre Volodimir Zelenski şi Donald Trump.

Duminică, după discuţii, preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că el şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski „se apropie mai mult, poate chiar foarte mult” de un acord pentru încheierea războiului din Ucraina, recunoscând în acelaşi timp că soarta regiunii disputate Donbas rămâne o problemă cheie nerezolvată. Cei doi lideri au susţinut o conferinţă de presă comună după întâlnirea de la staţiunea Mar-a-Lago a lui Trump din Florida, unde şeful Casei Albe a mai spus că „în câteva săptămâni” va fi clar dacă negocierile pentru încheierea războiului vor avea sau nu succes.

În ciuda declaraţiilor optimiste, discuţiile de pace nu au reuşit să ducă la o înţelegere pe tema frontierelor şi a controlului teritorial, astfel că un acord între Rusia şi Ucraina riscă să rămână blocat, fără o soluţie rapidă la orizont, a subliniat Mingyu Gao, cercetător şef în domeniul energiei şi chimiei la China Futures Co. Ltd.

Un alt factor care împinge preţurile ţiţeiului în sus ţine de contextul geopolitic tensionat. Rusia şi Ucraina au continuat, în weekend, atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice, element care întreţine nervozitatea pieţelor, a explicat Yang An, analist la Haitong Futures, firmă cu sediul în China.

„Orientul Mijlociu a fost, de asemenea, instabil în ultima perioadă, cu atacuri aeriene saudite în Yemen şi Iranul declarând că ţara se află într-un „război total” cu SUA, Europa şi Israel. Acest lucru ar putea fi motivul pentru care piaţa este îngrijorată de posibile întreruperi ale aprovizionării”, a adăugat Yang.

În ceea ce priveşte perspectivele pe termen scurt, unii analişti se aşteaptă ca ţiţeiul american WTI să rămână într-o bandă relativ clară de preţ. Se preconizează că WTI se va tranzacţiona într-un interval de 55-60 USD, ţinând cont şi de măsurile de aplicare a legii luate de SUA împotriva transporturilor de petrol din Venezuela şi de eventualele consecinţe ale atacului militar american împotriva ţintelor ISIS din Nigeria, care produce aproximativ 1,5 milioane de barili pe zi, a declarat analistul IG Tony Sycamore într-un comentariu.