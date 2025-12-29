International

Trump, după trei ore de discuții cu Zelenski: Un acord de pace între Rusia şi Ucraina este foarte aproape

Trump, după trei ore de discuții cu Zelenski: Un acord de pace între Rusia şi Ucraina este foarte aproape
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că un acord de pace între Rusia şi Ucraina este „foarte aproape”, după ce a avut o întâlnire de aproape trei ore cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, desfăşurată la reşedinţa sa Mar-a-Lago din Florida. Trump a precizat însă că există în continuare diferenţe de opinie legate de viitorul statut al regiunii Donbas.

Rezultatul negocierilor Rusia-Ucraina ar putea fi cunoscut în câteva săptămâni

„Cred că ne apropiem de finalizarea unui plan de pace”, a spus Trump într-o conferinţă de presă comună cu Zelenski, adăugând că, în cadrul discuţiilor, au fost implicaţi şi mai mulţi lideri europeni. Preşedintele american a mai afirmat că rezultatul negocierilor Rusia-Ucraina ar putea fi cunoscut „în câteva săptămâni” şi că, deşi problemele teritoriale nu sunt încă rezolvate, este convins că acestea vor fi soluţionate.

Trump a mai spus că Ucraina şi Rusia se apropie de o înţelegere privind statutul Donbasului şi a propus să se adreseze Parlamentului Ucrainei pentru a-şi prezenta planul de pace.

Refugiul ascuns al Carpaților. Locul în care visele tinereții și libertatea se înălțau deasupra epocii Ceaușescu
Rastafari, una dintre cele mai ciudate religii. Cum s-a născut credința africanilor de pe o insulă din Caraibe
Întrebat ce probleme spinoase rămân nerezolvate, Trump a răspuns: „Cred că pământul despre care vorbiţi, o parte din acel pământ a fost luată. O parte din aceste terenuri sunt poate disponibile, dar ar putea fi preluate în următoarele luni, aşa că ar fi mai bine să încheiaţi un acord”.

Garanţii de securitate „100% agreate” între SUA și Ucraina

La rândul său, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că în luna ianuarie va avea loc o întâlnire cu Donald Trump şi cu lideri europeni. În privinţa garanţiilor de securitate, Zelenski a declarat că acestea sunt „100% agreate” între Statele Unite şi Ucraina, în timp ce Trump a apreciat nivelul acordului la „95%”.n timp ce Trump a apreciat nivelul acordului la "95%".

