Trump, după trei ore de discuții cu Zelenski: Un acord de pace între Rusia şi Ucraina este foarte aproape

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că un acord de pace între Rusia şi Ucraina este „foarte aproape”, după ce a avut o întâlnire de aproape trei ore cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, desfăşurată la reşedinţa sa Mar-a-Lago din Florida. Trump a precizat însă că există în continuare diferenţe de opinie legate de viitorul statut al regiunii Donbas.

„Cred că ne apropiem de finalizarea unui plan de pace”, a spus Trump într-o conferinţă de presă comună cu Zelenski, adăugând că, în cadrul discuţiilor, au fost implicaţi şi mai mulţi lideri europeni. Preşedintele american a mai afirmat că rezultatul negocierilor Rusia-Ucraina ar putea fi cunoscut „în câteva săptămâni” şi că, deşi problemele teritoriale nu sunt încă rezolvate, este convins că acestea vor fi soluţionate.

Trump a mai spus că Ucraina şi Rusia se apropie de o înţelegere privind statutul Donbasului şi a propus să se adreseze Parlamentului Ucrainei pentru a-şi prezenta planul de pace.

Întrebat ce probleme spinoase rămân nerezolvate, Trump a răspuns: „Cred că pământul despre care vorbiţi, o parte din acel pământ a fost luată. O parte din aceste terenuri sunt poate disponibile, dar ar putea fi preluate în următoarele luni, aşa că ar fi mai bine să încheiaţi un acord”.

La rândul său, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că în luna ianuarie va avea loc o întâlnire cu Donald Trump şi cu lideri europeni. În privinţa garanţiilor de securitate, Zelenski a declarat că acestea sunt „100% agreate” între Statele Unite şi Ucraina, în timp ce Trump a apreciat nivelul acordului la „95%”.n timp ce Trump a apreciat nivelul acordului la "95%".