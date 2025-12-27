Cu ce propunere merge Zelenski la Trump, în Florida

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că se va întâlni duminică în Florida cu omologul său american, Donald Trump, în timp ce discuțiile continuă pentru a pune capăt războiului declanșat de invazia pe scară largă al Rusiei în Ucraina.

Zelenski a declarat că dorește să se concentreze asupra unui plan de pace mediat de SUA și asupra unor propuneri separate pentru garanții de securitate americane. Însă un oficial rus de rang înalt a declarat că planul este „radical diferit” de cel pe care Rusia îl negociază cu SUA.

Kremlinul nu a comentat oferta lui Zelenski de a retrage trupele din regiunea Donbas din estul Ucrainei, dacă și Rusia se retrage. Moscova controlează în prezent aproximativ 75% din regiunea Donețk și aproximativ 99% din Luhansk, orașul vecin. Regiunile sunt cunoscute colectiv sub numele de Donbas.

Ucraina a încercat să obțină garanții din partea SUA ca parte a unui acord de pace, iar Zelenski a sugerat că o „zonă economică liberă” demilitarizată este o opțiune potențială pentru zonele din Donbas pe care Rusia nu a reușit să le cucerească prin forță.

Vineri, Zelenski le-a declarat reporterilor că planul în 20 de puncte este finalizat în proporție de 90%: „Sarcina noastră este să ne asigurăm că totul este gata 100%”.

El a scris pe rețelele de socializare: „Nu pierdem nicio zi. Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel - cu președintele Trump în viitorul apropiat. Multe pot fi decise înainte de noul an.”

Într-un interviu acordat Politico publicat vineri, Trump a declarat însă că omologul său ucrainean „nu are nimic până nu-l voi aproba”. „Cred că va merge bine cu el. Cred că va merge bine cu Putin”, a spus Trump. De asemenea, el a spus că se așteaptă să vorbească „în curând” cu președintele rus.

Consilierii de rang înalt ai lui Putin au purtat discuții suplimentare telefonice cu oficiali americani, după ce trimisul Kremlinului, Kirill Dmitriev, s-a întors weekendul trecut dintr-o întâlnire din Florida.

Adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, s-a declarat optimist în ceea ce privește ultimele evoluții, dar a acuzat Ucraina că încearcă să „torpileze” discuțiile privind planul SUA.

„Cred că 25 decembrie 2025 va rămâne în memoria tuturor ca o piatră de hotar în care ne-am apropiat cu adevărat de o soluție. Dar dacă vom putea face efortul final și vom ajunge la un acord depinde de munca noastră și de voința politică a celeilalte părți”, a declarat el vineri, într-un comentariu acordat televiziunii de stat ruse.

Confirmarea discuțiilor planificate la nivel înalt a venit după ce liderul ucrainean a declarat că a vorbit timp de o oră la telefon, în ziua de Crăciun, cu negociatorii șefi ai lui Trump, trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner.

El a spus că ultima rundă de negocieri a generat „idei noi” despre cum să se încheie războiul și a descris-o ca fiind o „conversație foarte bună”.

Casa Albă a propus înființarea a ceea ce ar fi, în fapt, o zonă demilitarizată în estul Ucrainei, unde ambele părți sunt de acord să nu desfășoare trupe - un compromis care ar evita soluționarea chestiunii dificile a proprietății legale asupra teritoriului disputat.

Zelenski a semnalat miercuri că, dacă Ucraina s-ar retrage cu până la 40 km (25 mile) de linia frontului din est pentru a crea o zonă economică, atunci Rusia ar trebui să facă același lucru din zonele ocupate de Rusia din inima industrială a Ucrainei, din Donbas.

Zelenski a declarat reporterilor vineri că discuțiile de weekend din Florida se vor concentra pe mai multe documente, inclusiv garanțiile de securitate ale SUA și un acord economic separat.

Cu toate acestea, Zelenski a afirmat în repetate rânduri că problema teritoriului s-a dovedit a fi cea mai dificil de rezolvat, alături de viitorul centralei nucleare de la Zaporijia.

Casa Albă a propus Ucrainei și Rusiei să împartă energia generată de centrală, cea mai mare din Europa, controlată în prezent de trupele rusești.

Ultimele propuneri angajează SUA și Europa să ofere garanții de securitate după modelul Articolului 5 al NATO, aliații fiind obligați să ofere sprijin militar în cazul în care Rusia lansează o nouă invazie.

Acordul ar prevedea, de asemenea, menținerea efectivelor militare ale Ucrainei la 800.000 de oameni, un nivel pe care Kremlinul l-a cerut redus.