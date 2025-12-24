International Breaking news

Zelenski ar fi de acord cu o retragere din est, în schimbul garanțiilor de securitate cu intervenție militară

Comentează știrea
Zelenski ar fi de acord cu o retragere din est, în schimbul garanțiilor de securitate cu intervenție militarăVolodimir Zelenski/ sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a oferit detalii despre un plan de pace actualizat care oferă Rusiei posibilitatea retragerii trupelor ucrainene din est, așa cum a cerut Moscova, potrivit BBC.

Zelenski ar vrea zonă demilitarizată sau zonă economică liberă

Vorbind despre planul în 20 de puncte convenit de negociatorii americani și ucraineni în Florida în weekend, Zelenski a declarat că rușii vor răspunde miercuri, odată ce americanii vor discuta cu ei.

Descriind planul drept „principalul cadru pentru încheierea războiului”, Zelenski a spus că acesta propune garanții de securitate din partea SUA, NATO și a europenilor, care ar trece la un răspuns militar coordonat în cazul în care Rusia ar invada din nou Ucraina.

Referitor la chestiunea cheie a Donbasului, Zelenski a spus că o „zonă economică liberă” este o opțiune potențială.

De ce decorăm un brad de Crăciun. Tradiția își are originile în Germania
De ce decorăm un brad de Crăciun. Tradiția își are originile în Germania
Moș Crăciun a început deja să împartă cadourile. Cum poți vedea traseul
Moș Crăciun a început deja să împartă cadourile. Cum poți vedea traseul

El le-a spus jurnaliștilor că, întrucât Ucraina era împotriva retragerii, negociatorii americani căutau să stabilească o zonă demilitarizată sau o zonă economică liberă.

„Există două opțiuni”, a spus Zelenski, „fie războiul continuă, fie va trebui să se decidă ceva cu privire la toate zonele economice potențiale”.

Zelenski cere garanții solide din partea SUA, NATO și a europenilor

Planul de 20 de puncte este văzut ca o actualizare a unui document original de 28 de puncte, convenit de trimisul SUA Steve Witkoff cu rușii în urmă cu câteva săptămâni.

Rușii au insistat ca Ucraina să se retragă din aproape un sfert din propriul teritoriu, din regiunea estică Donețk, în schimbul unui acord de pace. Restul teritoriului este deja sub ocupație rusă.

Ucraina Rusia

Ucraina-Rusia. Freepik

Problemele sensibile, inclusiv chestiunile legate de teritoriu, ar trebui rezolvate „la nivel de lideri”, dar noul proiect ar oferi Ucrainei garanții solide de securitate și o forță militară de 800.000 de soldați, a explicat Zelenski.

O mare parte din planul actualizat seamănă cu ceea ce a rezultat din discuțiile recente de la Berlin, la care au participat negociatorii americani Witkoff și Jared Kushner cu lideri ucraineni și europeni. Scenariul s-a mutat apoi la Miami weekendul trecut, unde echipa președintelui american Donald Trump a vorbit separat cu trimisul rus Kirill Dmitriev, apoi cu oficiali ucraineni și europeni.

Teritoriul din care s-ar retrage armata Ucrainei, zonă demilitarizată

Acum se pare că există mult mai multe detalii despre problema teritorială, deși este clar că partea ucraineană nu a reușit să ajungă la un consens.

Dacă Ucraina era pregătită să-și retragă forțele grele cu cinci, 10 sau 40 km în cei 25% din Donețk pe care îi deține încă pentru a crea o „zonă economică liberă”, făcând-o practic demilitarizată, atunci Zelenski a explicat că Rusia ar trebui să facă același lucru „în mod corespunzător, cu cinci, 10 sau 40 km”.

El a subliniat că o zonă economică ar trebui, de asemenea, să fie înființată în jurul centralei nucleare Zaporijia ocupate în prezent de Rusia și că trupele ruse ar trebui să se retragă din alte patru regiuni ucrainene - Dnipropetrovsk, Mikolaiv, Sumî și Harkov.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:53 - Ambasada SUA, mesaj special de sărbători. Referiri la parteneriatul cu România și anul 2026
15:44 - 11 arbitri români confirmați de FIFA. Cine face parte din elită
15:29 - De ce decorăm un brad de Crăciun. Tradiția își are originile în Germania
15:18 - Istoria aurului prinsă într-o monedă. BNR prezintă o emisiune numismatică unică
15:04 - Moș Crăciun a început deja să împartă cadourile. Cum poți vedea traseul
14:51 - Prefectul și subprefectul județului Olt, sub control judiciar pentru uz de armă fără drept

HAI România!

Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului
1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului

Proiecte speciale