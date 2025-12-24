Zelenski ar fi de acord cu o retragere din est, în schimbul garanțiilor de securitate cu intervenție militară

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a oferit detalii despre un plan de pace actualizat care oferă Rusiei posibilitatea retragerii trupelor ucrainene din est, așa cum a cerut Moscova, potrivit BBC.

Vorbind despre planul în 20 de puncte convenit de negociatorii americani și ucraineni în Florida în weekend, Zelenski a declarat că rușii vor răspunde miercuri, odată ce americanii vor discuta cu ei.

Descriind planul drept „principalul cadru pentru încheierea războiului”, Zelenski a spus că acesta propune garanții de securitate din partea SUA, NATO și a europenilor, care ar trece la un răspuns militar coordonat în cazul în care Rusia ar invada din nou Ucraina.

Referitor la chestiunea cheie a Donbasului, Zelenski a spus că o „zonă economică liberă” este o opțiune potențială.

El le-a spus jurnaliștilor că, întrucât Ucraina era împotriva retragerii, negociatorii americani căutau să stabilească o zonă demilitarizată sau o zonă economică liberă.

„Există două opțiuni”, a spus Zelenski, „fie războiul continuă, fie va trebui să se decidă ceva cu privire la toate zonele economice potențiale”.

Planul de 20 de puncte este văzut ca o actualizare a unui document original de 28 de puncte, convenit de trimisul SUA Steve Witkoff cu rușii în urmă cu câteva săptămâni.

Rușii au insistat ca Ucraina să se retragă din aproape un sfert din propriul teritoriu, din regiunea estică Donețk, în schimbul unui acord de pace. Restul teritoriului este deja sub ocupație rusă.

Problemele sensibile, inclusiv chestiunile legate de teritoriu, ar trebui rezolvate „la nivel de lideri”, dar noul proiect ar oferi Ucrainei garanții solide de securitate și o forță militară de 800.000 de soldați, a explicat Zelenski.

O mare parte din planul actualizat seamănă cu ceea ce a rezultat din discuțiile recente de la Berlin, la care au participat negociatorii americani Witkoff și Jared Kushner cu lideri ucraineni și europeni. Scenariul s-a mutat apoi la Miami weekendul trecut, unde echipa președintelui american Donald Trump a vorbit separat cu trimisul rus Kirill Dmitriev, apoi cu oficiali ucraineni și europeni.

Acum se pare că există mult mai multe detalii despre problema teritorială, deși este clar că partea ucraineană nu a reușit să ajungă la un consens.

Dacă Ucraina era pregătită să-și retragă forțele grele cu cinci, 10 sau 40 km în cei 25% din Donețk pe care îi deține încă pentru a crea o „zonă economică liberă”, făcând-o practic demilitarizată, atunci Zelenski a explicat că Rusia ar trebui să facă același lucru „în mod corespunzător, cu cinci, 10 sau 40 km”.

El a subliniat că o zonă economică ar trebui, de asemenea, să fie înființată în jurul centralei nucleare Zaporijia ocupate în prezent de Rusia și că trupele ruse ar trebui să se retragă din alte patru regiuni ucrainene - Dnipropetrovsk, Mikolaiv, Sumî și Harkov.