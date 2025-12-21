International

Acordul de pace Rusia-Ucraina, sub semnul întrebării. Mesaj tranșant de la Kremlin

Acordul de pace Rusia-Ucraina, sub semnul întrebării. Mesaj tranșant de la KremlinUcraina. Sursa foto: Pixabay
Perspectivele unei păci în Ucraina nu au fost îmbunătățite de modificările aduse de Europa și Ucraina propunerilor americane, consideră oficialii de la Kremlin, potrivit agenției Interfax, citată de Reuters. Consilierul principal pentru politică externă al președintelui rus Vladimir Putin, Iuri Ușakov, a declarat că aceste ajustări nu contribuie la apropierea unui acord durabil.

Pacea din Ucraina, sub semnul întrebării

„Aceasta nu este o prognoză. Sunt sigur că propunerile pe care europenii şi ucrainenii le-au făcut sau încearcă să le facă nu îmbunătăţesc documentul şi nu cresc posibilitatea de a ajunge la o pace pe termen lung”, a spus Uşakov.

În ultimele zile, negociatorii europeni și ucraineni au analizat modificările aduse setului de propuneri formulate de SUA pentru încheierea războiului din Ucraina, care durează aproape patru ani, însă nu este clar ce schimbări au fost operate față de varianta inițială a planului american.

Iuri Ușakov

Iuri Ușakov. Sursa foto: Facebook/Ambasada Rusiei în România

Discuțiile vor continua

Sâmbătă, reprezentanți americani s-au întâlnit în Florida cu oficiali ruși pentru relansarea discuțiilor de pace. Trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a declarat că întâlnirea cu emisarul american Steve Witkoff și cu ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, a fost constructivă și că discuțiile vor continua și duminică.

„Discuțiile se desfășoară constructiv. Au început mai devreme și vor continua astăzi și mâine”, a spus el.

Întâlnirea a avut loc după summitul de vineri, organizat cu scopul de a găsi o soluție pentru încheierea invaziei rusești începută în februarie 2022.

Plan pentru pacea din Ucraina. Decizia luată de liderii europeni

Liderii UE au convenit, în noaptea de joi spre vineri, să contracteze împrumuturi de pe piețe pentru a acorda Ucrainei 90 de miliarde de euro, destinati să finanțeze efortul de război împotriva Rusiei în următorii doi ani.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că susține propunerea americană de discuții tripartite cu Washingtonul și Moscova, dacă aceasta poate facilita schimburi suplimentare de prizonieri și deschide calea pentru o întâlnire între liderii ucrainean și rus.

