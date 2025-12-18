Declarațiile recente ale liderilor politici și de securitate de la Moscova conturează o poziție fermă a Federației Ruse în contextul negocierilor privind războiul din Ucraina.

Directorul Serviciului de Informații Externe al Rusiei, Serghei Narîșkin, și președintele Vladimir Putin au transmis, în intervenții publice separate, mesaje care combină argumente ideologice cu avertismente militare, indicând că Moscova nu este dispusă să renunțe la obiectivele sale în lipsa unor concesii considerate esențiale.

Într-un interviu acordat agenției ruse TASS, Serghei Narîșkin, directorul Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse, a prezentat ceea ce el a numit „formula victoriei” Moscovei. Declarația este formulată într-un limbaj puternic ideologizat, cu accente simbolice și morale.

„Limbajul formulelor este laconic. În versiunea mea, formula victoriei ar putea arăta cam așa: victoria noastră este victoria binelui asupra răului, a drepturilor asupra nedreptății, victoria luminii lumii ruse asupra întunericului neonazismului european. Pe scurt”, a declarat Serghei Narîșkin.

Afirmația se înscrie într-un discurs mai larg promovat constant de autoritățile ruse, care descriu conflictul din Ucraina nu doar ca pe o confruntare militară, ci ca pe una civilizațională și ideologică. Conceptul de „lume rusă” este frecvent utilizat în acest context pentru a justifica acțiunile Moscovei și pentru a le prezenta drept parte a unei misiuni istorice.

În același interviu, Narîșkin a făcut o afirmație directă cu privire la evoluția viitoare a conflictului, sugerând că rezistența militară a Ucrainei ar urma să se încheie printr-o capitulare.

Directorul SVR a declarat că va veni o zi în care Forțele Armate Ucrainene se vor preda și că nimeni nu va putea împiedica o soluționare pașnică a conflictului. Declarația nu a fost însoțită de un calendar sau de detalii concrete privind condițiile unei astfel de soluții, dar transmite un mesaj de certitudine din partea conducerii serviciilor ruse de informații.

Acest tip de retorică este utilizat frecvent de oficialii ruși pentru a sugera inevitabilitatea succesului militar al Moscovei, în pofida sprijinului militar și financiar oferit Ucrainei de statele occidentale.

Mesajele transmise de Narîșkin sunt completate de declarațiile președintelui Vladimir Putin, care a abordat subiectul negocierilor de pace într-un cadru oficial, în cadrul unei reuniuni anuale cu conducerea militară a Federației Ruse.

Potrivit informațiilor transmise de agențiile internaționale, Vladimir Putin a afirmat că Rusia preferă o soluție diplomatică pentru ceea ce el a numit „eliminarea cauzelor profunde ale conflictului”. În același timp, liderul de la Kremlin a avertizat că Moscova nu va ezita să recurgă în continuare la mijloace militare dacă negocierile nu vor produce rezultate.

Putin a declarat că, în cazul în care Kievul și aliații săi resping cererile Rusiei în cadrul discuțiilor de pace aflate în desfășurare, armata rusă va continua să avanseze pe teritoriul Ucrainei și să își extindă câștigurile teritoriale.

În intervenția sa, președintele rus a subliniat că obiectivele Moscovei rămân neschimbate și că lipsa unui „dialog substanțial” va conduce la intensificarea operațiunilor militare.

„Rusia va încerca să își extindă câștigurile teritoriale în Ucraina în cazul în care negocierile de pace nu vor avea rezultate”, a transmis Vladimir Putin, potrivit informațiilor furnizate de Associated Press.

Un element constant în declarațiile liderilor ruși este referirea la așa-numitele „cauze profunde ale conflictului”. Kremlinul utilizează această formulare pentru a include o serie de revendicări mai largi, care depășesc strict problema teritorială.

În viziunea Moscovei, aceste cauze sunt legate de extinderea NATO, de orientarea pro-occidentală a Ucrainei și de arhitectura de securitate europeană. Kremlinul susține că fără abordarea acestor aspecte nu poate exista o soluție durabilă.

Această poziție intră în contradicție cu perspectiva Kievului și a aliaților săi, care consideră că integritatea teritorială a Ucrainei și retragerea trupelor ruse reprezintă condiții esențiale pentru orice acord de pace.