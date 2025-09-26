„Călin Georgescu a fost omul rușilor”. Nicușor Dan, la Digi24, despre influența Moscovei

Într-un interviu difuzat aseară la Digi24, președintele Nicușor Dan a afirmat că „are certitudinea” că fostul candidat la președinție Călin Georgescu „a fost omul rușilor”. Președintele a tras concluzia după evaluările prezentate în aceeași seară în ședința convocată la Cotroceni. Șeful statului a promis măsuri împotriva rețelelor online și media care au amplificat narațiuni inspirate de Kremlin în România.

Declarațiile lui Nicușor Dan după CSAT sunt importante întrucât, în opinia mea, sunt ferme și elimină semnele de întrebare pe care le-a exprimat la preluarea mandatului. Aseară am văzut un președinte al României mult mai sigur pe el, mult mai bine informat și dispus să comunice acest lucru.

El a mai spus că instituțiile românești au documentat doar „circa 30%” din tabloul complet al operațiunii și că deține elemente încă nepublice despre modul de operare. Președintele a legat evaluarea de concluziile discutate în aceeași seară, la Digi24, după ședința CSAT, unde a subliniat că „Rusia rămâne inamicul nostru și al Europei” și a promis măsuri împotriva rețelelor sociale și ecosistemelor media care au manipulat în favoarea lui Georgescu.

Nicușor Dan: ”Ce pot să spun în momentul acesta este că Călin Georgescu nu a fost așa un călăreț singuratic care a avut o viziune care a convins 2-3 milioane de oameni, ci în spatele lui a fost o rețea de oameni cu bani din care a făcut parte. El este cineva care are această vocație de salvator de multă vreme și în spatele lui s-au raliat niște oameni cu bani din România. Faptul că alegerile din România puteau să fie influențate de Rusia e foarte grav și asta e dovedit“.

Potrivit lui Nicușor Dan, arhitectura operațiunii a combinat propagandă online, amplificare coordonată pe platforme sociale și canale media care „se promovează între ele”, toate împingând narațiuni pro-Kremlin și mesajele candidatului. Acest tipar fusese descris de el și la începutul anului, când a indicat existența unei rețele de site-uri care ar fi alimentat campania lui Georgescu.

Afirmațiile de aseară vin în continuarea unor episoade publice petrecute în 2025. În martie 2025, după ce șeful spionajului extern al Rusiei (SVR), Serghei Narîșkin, a invocat ancheta privind Georgescu, Nicușor Dan a numit ieșirea „primul act public oficial” prin care Moscova a intervenit în favoarea unui candidat în România.

Mesajul prezidențial de la Digi24 marchează trecerea de la simple suspiciuni la o asumare politică fermă a concluziei că Moscova a încercat să influențeze scrutinul din România printr-un vehicul politic autohton.

În interviul de la Digi24, Nicușor Dan susține trei axe ale ingerinței rusești:

o campanie de dezinformare „sistematică” conectată la Rusia;

o linie de finanțare — aproximativ 1 milion de euro — asociată ecosistemului online pro-Călin Georgescu, cu mențiuni despre plăți identificate pe TikTok și un nume-cheie (Bogdan Peșchir);

un plan de destabilizare cu un nucleu de circa 70 de persoane înarmate, antrenate pentru provocări la adunări publice, cu trimitere la conexiuni externe (Potra/țări africane).

El și-a anunțat intenția de a cere desecretizări „la momentul potrivit”, a invocat rapoarte serviciilor de informații occidentale (UE/UK) despre război hibrid și afirmă că există elemente nepublice care ar completa „imaginea de ansamblu”.

Analitic, declarațiile marchează trecerea de la suspiciuni la o teorie coerentă cu trei piloni — informațional, financiar, operațional — dar rămân ancorate în premisa „Președintele afirmă”. Este un pas important, dar numai o decizie judecătorească definitivă poate confirma aceste informații.

Anunțul președintelui, coroborat cu agenda CSAT, deschide calea pentru combaterea dezinformării: “Există două direcții de acțiune pe zona online, una e pe securitate cibernetică. Au fost 80.000 de atacuri cibernetice pe structurile statului român. Aici suntem bine. România e bine. Colaborăm bine cu partenerii occidentali. Încercăm să ajutăm Moldova care e sub presiune.

Pe de altă parte, zona dezinformare, site-uri false, site-uri aparent banale, copii după site-ul dvs de exemplu, aici aș putea spune că suntem cu un pas în spatele Rusie și trebuie să învățăm să ne apărăm în timp real. E suficient ca un site să fie văzut de 200.000 de oameni timp de două ore, degeaba îl dai jos pe urmă, că oamenii deja l-au văzut și informația s-a propagat”, a spus președintele României la Digi 24.