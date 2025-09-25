International Breaking news

Pentagonul a convocat de urgență sute de generali și amirali la Quantico. Motivul, necunoscut

Pentagonul a convocat de urgență sute de generali și amirali la Quantico. Motivul, necunoscut
Pentagonul a transmis un ordin urgent și fără precedent către sute de comandanți ai armatei americane din întreaga lume pentru a se reuni săptămâna viitoare la baza Corpului Pușcașilor Marini din Quantico, Virginia. Fără să precizeze motivul întâlnirii, potrivit mai multor surse militare, citate de Washington Post. Nu există comentarii deocamdată din partea oficialilor NATO.

Ordinul, dispus de secretarul Apărării, Pete Hegseth, vine pe fondul demiterii anul acesta a numeroși lideri de rang înalt și al spectrului unei posibile închideri a guvernului federal. Modificări care au alimentat incertitudinea în rândul structurilor de comandă.

Într-o declarație difuzată joi, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a confirmat că Pete Hegseth „se va adresa liderilor militari seniori la începutul săptămânii viitoare”, fără a oferi detalii despre agenda reuniunii.

Pentagonul convoacă peste 800 de generali

Presa americană a spus că nu este clar dacă Casa Albă este implicată direct în organizare sau dacă Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va participa. Un reprezentant al executivului a direcționat întrebările ziariștilor către Pentagon.

Ordinul, descris de oficiali drept „foarte neobișnuit”, a fost transmis practic tuturor comandanților de vârf ai armatei americane la nivel global. Convocarea vizează toți ofițerii cu grad de general de brigadă sau superior — sau echivalentul în Marină — aflați în funcții de comandă. Nu se aplică, însă, generalilor și amiralilor aflați în poziții de stat major.

La nivel mondial, armata SUA numără aproximativ 800 de generali și amirali, răspândiți în SUA și în zeci de alte țări. Printre cei așteptați să participe se numără comandanți din zone de conflict, dar și lideri trupelor desfășurate în Europa, Orientul Mijlociu și regiunea Asia-Pacific, au precizat sursele citate sub protecția anonimatului.

Lipsa unei explicații clare, generează neliniște

Lipsa unei explicații clare, oficiale a generat neliniște, în condițiile în care mai multe mutări cu încărcătură politică ale lui Hegseth au alimentat temeri în rândul criticilor că Departamentul Apărării își pierde caracterul apolitic.

Deocamdată, Pentagonul nu a indicat dacă reuniunea va aborda chestiuni operaționale, bugetare sau de disciplină a forțelor, nici dacă ar putea fi anunțate schimbări de comandă.

În așteptarea clarificărilor, unitățile afectate își ajustează programele pentru a asigura prezența la convocarea de la nivelul cel mai înalt al conducerii militare, susține Washington Post.

