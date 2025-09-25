Modificări la legislația rutieră. Propunere privind mașinile de serviciu

Autoturismele statului ar urma să fie obligate să aibă inscripţionată sigla instituției, potrivit unui amendament depus de Gheorghe Ştefănache. „Statul trebuie să fie vizibil, asumat și responsabil. Prin inscripționarea clară a autovehiculelor publice, reducem riscul de fraudă, consolidăm încrederea cetățenilor și promovăm o cultură a bunei gestiuni”, a declarat senatorul, potrivit USR Galați.

Senatorul USR Gheorghe Ștefănache a depus un amendament la proiectul de lege privind managementul consumului de carburant pentru autovehiculele instituțiilor publice, prin care propune inscripționarea obligatorie a tuturor mașinilor aflate în proprietatea sau folosința acestora. Potrivit inițiativei, vehiculele ar urma să fie marcate cu denumirea și sigla instituției de care aparțin, astfel încât să poată fi identificate cu ușurință de către cetățeni.

Măsura are ca obiectiv principal creșterea transparenței administrative și responsabilizarea instituțiilor în utilizarea bunurilor publice. În acest fel, opinia publică ar putea monitoriza mai ușor modul în care sunt folosite autovehiculele cumpărate din bani de la buget, reducând suspiciunile privind eventuale abuzuri. Senatorul Ștefănache subliniază că inițiativa completează cadrul legislativ deja propus de USR privind reducerea consumului de carburant.

Conform argumentației oficiale, scopul reglementării este unul dublu: pe de o parte, să ofere cetățenilor posibilitatea de a recunoaște și diferenția vehiculele publice de cele private, iar pe de altă parte, să prevină folosirea acestora în scopuri personale.

Iniţiativa legislativă are ca obiect modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2002 referitoare la circulaţia pe drumurile publice. Aspectele tehnice legate de inscripţionare vor fi reglementate prin norme metodologice adoptate de Guvern.

Inițiativa legislativă vine ca reacție la numeroase situații prezentate de presă, unde s-a demonstrat că angajați ai unor instituții publice au utilizat vehiculele de serviciu în scopuri personale, uneori chiar în mod abuziv sau fraudulos. Lipsa unor elemente clare de identificare face dificilă depistarea și sancționarea acestor practici, ceea ce duce la diminuarea încrederii publice în modul în care sunt gestionate resursele statului.

Potrivit USR, introducerea inscripționării obligatorii reprezintă un pas concret către o administrație mai transparentă și responsabilă. Formațiunea subliniază că măsura sprijină respectul față de cetățean și față de fondurile publice, prin crearea unui mecanism simplu, dar eficient.