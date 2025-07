Politica Scandal în Guvernul Bolojan: Ioana Dogioiu, acuzată că folosește mașinile altor departamente







Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, este acuzată că evită să folosească mașina de serviciu și utilizează vehiculele altor departamente. Sindicatul angajaților acuză „o democrație a terorii” instaurată în Executiv.

Sindicatul acuză: Dogioiu folosește mașini din alte departamente de teamă să nu fie trasă la răspundere

Tensiunile din Guvernul Ilie Bolojan au explodat public, după ce Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a acuzat că Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Executivului, evită să utilizeze mașina de serviciu alocată, preferând să folosească vehiculele altor departamente. Potrivit sindicaliștilor, Dogioiu ar refuza mașina oficială „pentru că există riscul de a fi trasă la răspundere pentru cheltuieli asociate”.

În replică, Ioana Dogioiu a declarat pentru Libertatea: „Folosesc mașina proprietate personală. E parcată zilnic în curtea Guvernului. Încă am alocată mașina de serviciu, am folosit-o o singură dată, când am avut nevoie să scriu ceva pe drum”.

Guvernul Bolojan, acuzat că a instaurat „o democrație a terorii”

Sindicatul avertizează că, în aparatul guvernamental, s-a instaurat o atmosferă de teamă generalizată, iar funcționarii sunt transformați în „țapi ispășitori” ai deciziilor conducerii.

„Unde am ajuns? Într-o democrație a terorii, în care demnitarii se tem să mai urce într-o mașină de serviciu, șefii refuză să semneze, iar funcționarii sunt făcuți vinovați pentru orice decizie administrativă”, a transmis SAALG într-un comunicat dur.

Liderii sindicali reclamă presiuni interne asupra propriilor reprezentanți: „Liderul sindical este scos din joc, alături de colegii săi”.

Mașini închiriate de la firme private: costuri absurde generate de birocrație

Potrivit sindicaliștilor, atât Secretariatul General al Guvernului, cât și Cancelaria Prim-ministrului au început să închirieze mașini de la firme private, deși dețin parcuri auto proprii.

„Nu pentru că nu ar avea mașini, ci pentru că mecanismul birocratic și frica de răspundere au dus la soluții absurde, costisitoare și ineficiente”, acuză SAALG.

Sindicatul: România are nevoie de reformă reală, nu de măsuri de fațadă

Angajații acuză că măsurile anunțate de premierul Ilie Bolojan și de șeful Cancelariei, Mihai Jurca, sunt măsuri de imagine, fără impact real asupra privilegiilor administrative.

„România are nevoie de un șofer care să știe unde merge, nu de unul care se teme să calce accelerația”, spun sindicaliștii, criticând faptul că „reforma administrativă” lovește doar în angajații cu salarii mici, în timp ce pensii speciale și cumulul pensie-salariu rămân intacte.

Reacția oficială: tăieri masive în Cancelaria premierului și eliminarea șoferilor

Mihai Jurca, șeful Cancelariei premierului, a confirmat pe 18 iulie planurile drastice de reorganizare:

Reducerea personalului Cancelariei cu 40% , urmând alte tăieri;

Eliminarea meselor demnitarilor după ședințele de Guvern;

Limitarea numărului de mașini de la 30 la 15 ;

Eliminarea șoferilor: fiecare demnitar va avea acces la o Dacie Duster, pe care o va conduce singur.

Jurca a explicat că, dacă un demnitar nu are permis, „va folosi transportul în comun”.

Aceste măsuri vizează reducerea cheltuielilor de protocol, evaluate la aproximativ 3 milioane de lei anual, din care 2,3 milioane sunt plătite către RAAPPS pentru cheltuieli de restaurant.

Sindicatul contestă eficiența reformei: „O reorganizare falsă”

SAALG avertizează că tăierile vizează doar personalul cu salarii modeste:

„Ce fel de reformă e aceea în care șoferii și ospătarii devin problema centrală? Se mențin privilegiile reale, în timp ce personalul de bază este sacrificat”, reclamă sindicaliștii.

Aceștia spun că atât premierul Ilie Bolojan, cât și Mihai Jurca „au uitat că s-a terminat campania electorală” și gestionează administrația ca pe o platformă de PR.

Cine este Ioana Dogioiu: numită purtător de cuvânt pe 7 iulie

Ioana Dogioiu a fost numită purtător de cuvânt al Guvernului și secretar de stat în Cancelaria premierului pe 7 iulie 2025, prin decizia nr. 351 publicată în Monitorul Oficial. Ea a devenit imaginea publică a Guvernului Ilie Bolojan, într-o perioadă marcată de controverse interne.