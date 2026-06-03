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Danemarca își menține linia dură împotriva migrației. Ce măsuri pregătește noul guvern

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Danemarca își menține linia dură împotriva migrației. Ce măsuri pregătește noul guvernMigranți / Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Copenhaga marchează un nou capitol politic, însă direcția strategică în privința migrației rămâne neschimbată. Noul Executiv de centru-stânga din Danemarca, o structură de coaliție formată din patru partide, este hotărât să aplice în continuare o politică extrem de severă în acest domeniu, conform dpa.

Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Mette Frederiksen, în cadrul unei conferințe de presă organizate în capitală, unde a fost însoțită de liderii celorlalte formațiuni politice partenere.

„Vor exista o serie de măsuri mai stricte. Suntem de acord asupra acestui lucru”, a declarat Frederiksen, reprezentantă a social-democraților și șefă a Executivului încă din anul 2019, în momentul în care coaliția și-a expus public programul de guvernare.

Negocieri intense din cauza viziunilor diferite asupra migrației

Discuțiile pentru configurarea acestei alianțe au fost de lungă durată și au depășit termenele obișnuite de negociere din Danemarca. Principalul motiv al prelungirii dialogului a fost reprezentat de viziunile divergente pe care noii parteneri de guvernare le aveau cu privire la gestionarea fenomenului migraționist.

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La aproape zece săptămâni de la finalizarea alegerilor parlamentare, Mette Frederiksen a oficializat constituirea unui guvern minoritar. Din această formulă politică fac parte Partidul Popular Socialist, formațiunea conservator-liberală Venstre, alături de Moderații de centru. Pentru a asigura stabilitatea legislativă și a obține majoritățile necesare în parlament, coaliția va beneficia de sprijinul Alianței Roșu-Verde, de stânga, și al partidului ecologist Alternativa.

Deși executivele minoritare reprezintă o practică frecventă în sistemul politic danez, supraviețuirea lor depinde de evitarea unei majorități adverse în legislativ.

Pachet masiv de măsuri sociale și economice

Pe lângă deciziile ferme legate de controlul migrației, programul noului executiv include o serie de reforme interne majore și facilități pentru cetățeni. Printre angajamentele asumate de coaliție se numără introducerea consultațiilor stomatologice gratuite și eliminarea taxei pe valoarea adăugată pentru legume și fructe. De asemenea, tinerii cu vârsta de până la 22 de ani vor beneficia de transport public gratuit.

Reforma fiscală propusă aduce însă și controverse, deoarece prevede reduceri de impozite pentru companii și pentru persoanele cu venituri ridicate, în timp ce pentru cei mai săraci pensionari sunt estimate creșteri de taxe. Pe de altă parte, documentul prevede că, în anumite condiții, va fi reintrodusă sărbătoarea legală Store Bededag, care fusese eliminată în 2022 pentru suplimentarea bugetului de apărare. Totodată, sectorul școlilor de stat și fermele de porci de reproducție vor primi noi beneficii financiare.

Danemarca

Danemarca. Sursa foto: Pixabay

Structura noului cabinet din țara nordică

Aceasta este cea de-a treia formulă de cabinet pe care Mette Frederiksen o coordonează în urma scrutinelor din 2019 și 2022. Lista oficială a echipei guvernamentale urmează să fie prezentată publicului în cursul zilei de miercuri.

Surse politice indică faptul că din noul executiv va face parte, cel mai probabil, și Lars Lokke Rasmussen, cel care a ocupat funcția de ministru de externe în precedenta administrație. Partidul Moderații, condus de fostul premier, a colaborat și în trecut cu social-democrații lui Frederiksen și cu formațiunea Venstre în cadrul fostei guvernări.

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