În cadrul celei mai recente ediții a podcastului „Hai România”, găzduită de Dan Andronic și Radu Coșarcă, a fost abordat unul dintre cele mai sensibile și controversate subiecte din istoria recentă a României: existența teroriștilor în decembrie 1989. Implicarea serviciilor străine, în special Moscova, va fi abordată într-o altă ediție.

Invitatul emisiunii, fostul procuror militar Cătălin Ranco Pițu, autorul volumului „Ruperea blestemului” și „Teroriștii din decembrie 1989. Mituri si manipulari”, a oferit o perspectivă tranșantă, fundamentată pe mii de pagini de dosare studiate: nu au existat teroriști în decembrie 1989.

Întrebat direct de Dan Andronic câți teroriști au activat în timpul evenimentelor din decembrie 1989, răspunsul lui Ranco Pițu a fost categoric, eliminând orice urmă de dubiu:

„Zero teroriști! Niciunul. Niciunul. Absolut niciunul. (...) Am demonstrat folosind argumente imbatabile, folosind logica, folosind adevărul așa cum a fost el, am demonstrat inexistența acestui dușman inventat.”

Fostul procuror militar argumentează că acest „dușman” a fost pur și simplu fabricat pentru a justifica acțiuni ulterioare preluării puterii.

Potrivit acestuia, consecințele au fost tragice: „Un răspuns mai complet însă ar fi fost că adevărații teroriști din decembrie 1989 au fost exact aceia care au inventat fenomenul terorist. Deoarece ca urmare a inventării acestui dușman teribil al națiunii române au murit peste 850 de oameni începând cu după amiaza sau seara de 22 decembrie, fiind rănite încă 2500 de persoane.”

Dezbaterea din studioul „Hai România” a atins un punct critic: de ce este atât de greu pentru statul român să își asume adevărul despre evenimentele de acum 36 de ani? Cătălin Ranco Pițu susține că această neasumare este profund toxică pentru prezent.

„Această neasumare este deosebit de toxică. Nu numai pentru acele momente de acum 36 de ani, dar și pentru prezent, pentru că o neasumare cu privire la adevărurile evidente care ne-au marcat istoria noastră își produce efectele toxice”, a explicat acesta.

În opinia fostului procuror, statul român, prin anumite structuri, a preferat să ascundă faptul că evenimentele au inclus o lovitură militară de stat, desfășurată pe un fond revoluționar, și că noua putere instalată după 22 decembrie a fost, în fapt, aservită Uniunii Sovietice.

Pițu este tranșant cu privire la impactul acestor fapte asupra identității naționale: „Noi ne-am clădit noua noastră viață ca națiune pe foarte multă manipulare, pe crimă, pe sânge, pe trădare (...) adică a fost un cumul de factori infracționali și lipsiți de moralitate care constituie împreună piatra de temelie a noii Românii.”

Dan Andronic a punctat faptul că, deși există o polemică publică nesfârșită alimentată de „diverse personaje care încearcă să rescrie istoria”, din punct de vedere juridic, lucrurile sunt clare. Invitatul a confirmat existența unor condamnări definitive pentru represiunea exercitată înainte de căderea regimului:

„Au fost în total condamnați 25 de generali, dar nu sunt doar aceștia. Sunt și foarte mulți ofițeri cu grade mai mici (...) Toți au fost condamnați definitiv pentru represiune exercitată până la data de 22 decembrie, cât timp comandant suprem a fost Nicolae Ceaușescu.”

Radu Coșarcă a sintetizat plastic esența discuției, subliniind absurdul situației din acele zile: „La noi, specificul, farmecul Revoluției Române este că am avut terorism fără teroriști”.

Volumul „Teroristii din decembrie 1989. Mituri si manipulari ”, publicat la Editura Litera, este descris de Dan Andronic ca fiind o lucrare esențială, scrisă clar și accesibil, utilă atât generațiilor care au trăit evenimentele, cât și celor tinere. Demontarea mitului teroriștilor nu este doar un exercițiu academic sau juridic, ci o necesitate morală pentru a ieși de sub „vălul toxic” al minciunilor post-decembriste.

Atâta timp cât istoria va fi ascunsă sub preș, societatea românească va continua să resimtă efectele acestor traume nerezolvate, susține Pițu. Prin această lucrare, autorul își propune să ofere cititorului o „nebunie intelectuală” care să îi ajute să distingă adevărul de construcțiile artificiale ce au dominat discursul public timp de decenii.

Analiza lui Cătălin Ranco Pițu aduce o lumină crudă, dar necesară, asupra unui capitol care continuă să dividă opinia publică. Dincolo de teoriile conspirației și de încercările de manipulare, adevărul juridic arată că „teroriștii” au fost doar un instrument de control, o nălucă tragică ce a dus la vărsare de sânge inutilă după căderea regimului Ceaușescu.

Dacă doriți să aprofundați aceste subiecte și să înțelegeți complexitatea evenimentelor din 1989, vă recomandăm să urmăriți integral podcastul „Hai România” cu Cătălin Ranco Pițu și să parcurgeți volumul „Teroristii din decembrie 1989. Mituri si manipulari ”.

Ce părere aveți despre perspectivele oferite de Cătălin Ranco Pițu privind „fenomenul terorist” și cum credeți că ar trebui statul român să își asume mai clar istoria pentru a depăși traumele trecutului? Lăsați un comentariu.