Marius Șumudică a susținut prima conferință de presă după ce a revenit pe banca tehnică a formației CFR Cluj. Tehnicianul a abordat subiecte arzătoare legate de starea echipei, situația financiară din Gruia și perspectivele noului său mandat.

Totodată, antrenorul a anunțat că fundașul central Marian Huja este primul fotbalist care va părăsi lotul sub comanda sa. Rebutul oficial al lui Marius Șumudică în al doilea mandat la cârma ardelenilor va avea loc duminică, de la ora 21:30, împotriva formației Corvinul Hunedoara.

Antrenorul a revenit la Cluj după o pauză de cinci ani și a explicat detaliat ce l-a determinat să accepte din nou propunerea ardelenilor. Deși clubul se confruntă cu probleme financiare și se discută despre intrarea în insolvență, tehnicianul susține că acest aspect nu l-a influențat negativ în decizia luată. El își dorește o adaptare rapidă și o urcare accelerată în clasament, aducând aminte de scenarii similare din cariera sa.

„Îmi doresc să cunosc echipa cât mai repede, azi am condus primul antrenament. Să ne cunoaștem cât mai repede și rezultatele să fie cele scontate. Îmi doresc să ieșim din zona în care ne aflăm, îmi aduc aminte că așa am preluat și Rapidul, pe la locurile 13, 14, și am ajuns în play-off. îmi doresc să ne clasăm cât mai sus, dar avem nevoie de timp și sper să scurtez acest timp. Insolvența clubului nu a avut legătură, au fost alte discuții, dar nu mai are rost să revin asupra acelor discuții, în final m-au convins.

Parcă și eu lăsasem treaba neterminată la CFR Cluj. Am avut 7 victorii din 7 atunci și calificare în grupele Conference. Parcă mă simțeam puțin dator față de acest club și de suporteri. Oamenii care conduc aici traversează o perioadă grea și asta a făcut ca eu să mă întorc aici, nimic altceva”, a declared Șumudică.

În privința laturii financiare, tehnicianul le-a transmis elevilor săi un mesaj ferm, solicitându-le să pună aspectul material pe plan secund în această perioadă dificilă. În opinia sa, devotamentul pe teren este singurul care poate aduce satisfacții ulterioare, iar stabilitatea conducerii administrative este un garanta al depășirii impasului.

„Situația financiară nu e problema mea. Sper să se rezolve. Sunt oameni capabili, care s-au întors, cum ar fi Marian Copilu, Ionuț Ivașcu, Cipri Deac. Ei cunosc ce înseamnă CFR Cluj. Cine vrea să se înhame la acest proiect, trebuie să pună planul financiar pe locul 2. Dacă îi dai fotbalului, fotbalului îți va da înapoi. Noi, deocamdată, suntem datori privind rezultatele. Situația materială îți dă confortul și liniștea de a lucra, e clar. În orice domeniu de pe lumea asta.

Eu nu m-am gândit la situația materială. Din câte știu, dacă se va intra în insolvență, cred că nu vor mai fi probleme materiale. Singura problemă va fi că nu vei mai avea dreptul de a juca în cupele europene, ceea ce afectează moralul jucătorilor. Dar sper să am dibăcia și să-i fac să înțeleagă că trebuie să dăm totul pentru a face mai bine decât am făcut până acum”, a mai declarat Șumudică.

La primul vestiar organizat înainte de ședința de pregătire, antrenorul le-a oferit tuturor posibilitatea de a pleca dacă nu își doresc să rămână în noile condiții. Singura despărțire confirmată în mod oficial este cea a fundașului Marian Huja, care și-a exprimat dorința de a schimba echipa.

„Le-am spus înainte de antrenament, cine vrea să iasă poate să părăsească cabina. Nu a ieșit niciunul. Le-am spus: «Care vreți să plecați, sunteți liberi să plecați». Și eu sunt în aceeași situație, credeți că mie mi-au dat vreun ban acum, e sacoșa plină? Am venit că îmi doresc să ajut acest club. Mi-a plăcut atitudinea lor și din timpul antrenamentului, am vorbit 45 de minute cu ei înainte de antrenament și nu am întâmpinat vreo problemă.

A fost doar Huja, care am înțeles că va pleca. A fost liber să plece și s-a dus. Nu știu dacă pleacă gratis, vă spun doar că nu mai face parte din planurile mele. În momentul de față nu face parte din planurile mele, e liber să discute cu conducerea clubului, probabil că se va transfera, nu știu exact. Eu am spus că nu face parte din planurile mele pentru că el și-a dorit să plece. Nu poți să îl ții aici, să-l leg, dacă el nu vrea să joace pentru CFR. Din punctul meu de vedere, e liber”, a mai declarat Șumudică, la conferință.